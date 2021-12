Anker introduceert ideale USB-C hub voor de tech-liefhebber

Mocht je een fanatieke Apple-gebruiker zijn, dan is de kans groot dat je tegenwoordig heel wat apparaten hebt die via een USB-C kabel opgeladen moeten worden. En nu komt Anker met een handige hub om alles op een nette manier op te laden.

Het gaat om de Anker 547 Charger, die je de mogelijkheid geeft om vier apparaten via de USB-C hub op te laden. Dat zorgt er voor dat je heel minder opladers in een stopcontact hoeft te doen en alles ook nog eens snel oplaadt.

Anker’s USB-C hub oplossing

Op dit moment is de Anker USB-C hub alleen nog maar in de Verenigde Staten te bestellen en kost daar 120 dollar. De verwachting is dat hij uiteindelijk ook wel op de Nederlandse Amazon-pagina gaat komen. Deze powerkabel van de hub stop je in het stopcontact en zorgt er voor dat je je apparaten snel kunt opladen. Er zijn twee 20 watt porten die bedoeld zijn voor je iPhone en iPad. Daarnaast heb je ook nog twee porten die er voor zorgen dat je echt snel oplaadt. Waneer je de smartphone-porten niet gebruikt, haal je een 100W snelheid. Maar met een iPhone in de oplader gaat dat iets omlaag. Met 90W heb je nog genoeg stroom om je MacBook op te laden.

De Anker USB-C hub lijkt voornamelijk handig wanneer je een thuis setting hebt met veel apparaten die je tegelijkertijd wil opladen. De powerkabel is bijna een beter lang, waardoor je hem onder je bureau in het stopcontact zet en dan op je bureau ligt. Vervolgens sluit je je verschillende apparaten er op aan en ben je er zeker van dat je alles gemakkelijk oplaadt.

Alternatieven

Wil je een alternatief hebben op deze Anker USB-C setup? Dan kun je hier terecht. Momenteel lijkt er nog niet een product te zijn die een goede combinatie biedt tussen beschikbare porten en oplaadsnelheid, maar met twee of drie porten kun je in veel gevallen ook al goed losgaan.