‘Steek een munt in het stopcontact’, zei Amazon Alexa tegen een kind

Wanneer je als kind aan Amazon Alexa vraagt of er nog een leuke challenge is om te doen, verwacht je geen opdracht waarbij je een stopcontact én een muntje moet gebruiken. Al helemaal niet op de manier zoals het bij de tienjarige dochter van Kristin Livdahl gebeurde.

‘Steek een oplader half in het stopcontact en raak de ijzeren pin aan met een muntje’, is de opdracht die Amazon Alexa aan een tienjarig kind gaf. Maar waarom?

Amazon Alexa verliest verstand

Je verzint het niet zo snel, maar Amazon Alexa leek er even weinig problemen mee te hebben. De slimme assistent vroeg aan een tienjarige om een muntje tegen de ijzeren pin van een stopcontact te houden, terwijl er een stekker half in de contactdoos zat. Een redelijk gevaarlijke opdracht die een dergelijke speaker niet zelf verzint. Waar komt de gekkigheid vandaan?

Het antwoord op die vraag is het antwoord op vele vragen in 2021: TikTok. Het platform staat bekend om zijn immens populaire korte filmpjes en uitdagingen. De ene uitdaging is leuk voor iedereen, de ander is op z’n zachts gezegd een iets minder goed idee. Dat de nieuwe Penny Challenge bij die tweede hoort hoeven we je niet uit te leggen. De uitdaging doet dus precies wat Amazon Alexa van de tienjarige dochter van Kirstin Livdahl vroeg en weet al enige tijd voor kopzorgen te zorgen. Alleen wordt het wel heel gevaarlijk op het moment dat slimme assistenten het ook echt gaan aanraden.



OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8 — Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021

Niet alleen via de bovenstaande tweet, maar ook tegenover de BBC doet Kirstin haar verhaal. Vanwege het slechte weer besloot ze samen met haar dochter een aantal leuke uitdagingen te doen. Toen ze klaar waren met het spel wilde de dochter zelf nog eentje doen en vroeg ze aan Amazon Alexa dus een leuke challenge. Toen de Penny Challenge voorbijkwam schrok mevrouw Livdahl zich de neten en besloot ze in te grijpen.

Echt zo gevaarlijk?

Er zijn mensen die daadwerkelijk vraagtekens zetten bij het gevaar van deze uitdaging. Al zijn er al genoeg officials die daar vorig jaar, toen de TikTok challenge voor het eerst opdook, al duidelijke uitspraken over hebben gedaan. Zo is het mogelijk om serieus gewond te raken en zelfs vingers of handen te verliezen aan dit soort geintjes.

Al met al laat bovenstaande video wel zien wat er allemaal mis kan gaan met de uitdaging. Amazon laat dan ook weten de fout uit het systeem gehaald te hebben. Amazon Alexa zal dit soort geintjes voorlopig dus even achterwegen laten.