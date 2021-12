Alien: Isolation laat je een spannend avontuur beleven op iPhone en iPad

Wanneer je denkt aan gaming op de iPhone en iPad, dan gaan de gedachten vaak uit naar simpele games die je er bij pakt en dan een paar minuten speelt. Gelukkig krijgen we soms ook iets compleet anders. In die context kun je nu aan de slag met Alien: Isolation.

Alien: Isolation is geen nieuwe game. Het is een titel die al in 2014 uitkwam. Destijds was het een game die je op de ‘gewone’ spelcomputer kon spelen. Maar door deze port is het dus mogelijk om hem ook op je iPhone of iPad te beleven.

Alien: Isolation op je iPhone en iPad

Vaak is het zo dat een game die op deze manier wordt omgezet, niet heel erg lekker werkt op de iPhone en iPad. Maar in het geval van Alien: Isolation lijkt het goed te werken. De eerste reviews die zijn uitgebracht zijn in elk geval positief. In de game ga je aan de slag met Amanda, wat de dochter is van Ellen Ripley uit de verschillende films en ook games. Zij gaat op zoek naar antwoorden en wil ontdekken wat er met haar moeder is gebeurd. Daarbij komt ze terecht op een verlaten ruimteschip en blijkt al snel dat ze niet alleen is. In de game krijg je te maken met een buitenaards wezen die het op jou gemunt heeft. Het is aan de speler om uit de klauwen te blijven van dit monster en op die manier de nachtmerrie te overleven. Hoe dat een beetje er uitziet, zie je in de onderstaande trailer.

Prijzig

Alien: Isolation is een game die niet veel actie kent, maar vooral draait om ontdekken en om ongezien te blijven. Je kunt de game spelen via het touchscreen op de iPhone en iPad. Het is echter ook mogelijk om er een controller bij te pakken en op die manier de game te spelen. Het enige nadeel? Als je gewend bent aan Apple Arcade met de games, dan is het pittig om er nu 14,99 euro voor neer te leggen. Daarnaast is het een game waarvoor je wat ruimte nodig heeft. Hij wordt namelijk uitgebracht met de verschillende DLC. Daarom heb je er 11 GB aan ruimte voor nodig. Je kunt hem spelen vanaf de iPhone 7 Plus. Wanneer je een iPad hebt, dan kun je aan de slag om de mini 5, de Air 3, de iPad 7, de eerste generatie Pro, maar dan wel het 12.9 inch model, of de tweede generatie Pro die in 2017 uitkwam.