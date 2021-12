AirPods Pro 2: komen de nieuwe oortjes in 2022 uit?

Dit jaar zagen we eindelijk een update van de normale AirPods. Volgens Ming-Chi Kuo kunnen we volgend jaar ook de AirPods Pro 2 verwachten.

De AirPods 3 waren in de herfst van dit jaar een aangename verrassing. Nou ja, een echte verrassing kon je de oortjes van Apple niet noemen want er ging al een lange tijd geruchten over de draadloze oordopjes. Het gadget werd goed ontvangen door de pers en Apple-gebruikers. Ze hebben een restyling gekregen en beschikt deze versie nu over Spatial Audio en huiddetectie. Wat we er precies van vinden lees je hier. Nu vindt Apple het tijd voor de AirPods Pro 2.

De AirPods Pro 2 komen eraan

De AirPods Pro 2 komen er echt aan volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo (via MacRumours). Om precies te zijn ergens in het najaar. Deze komen volgens de Koreaan rond dezelfde tijd op de markt als drie verschillende Apple Watches.

De AirPods Pro 2 krijgen volgens de analist een nieuwe verbeterde chip. Dat betekent dus dat Apple afscheid gaat nemen van haar H1-chip voor oortjes en koptelefoons. De verandering zorgt voor een betere audiokwaliteit en een beter Bluetooth-bereik.

Verschillende geruchten

Andere lekkers gaan nog een stapje verder. Zij onthullen nog meer details over de AirPods 2, al is het de vraag hoe betrouwbaar deze informatie precies is. Zo meldde LeaksApplePro eerder dat de oortjes een beter active noise cancellation (ANC) krijgt en dat deze oortjes ook een aantal fitness-trackingfuncties heeft. Zo zou het mogelijk moeten zijn om met de nieuwe oortjes het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Bloomberg meldt dat net zoals bij de AirPods 3 ook de Pro een verandering in het design krijgt. Hierdoor moeten de oordopjes nog beter in het oor zitten.

Drie modellen van de Apple Watch

Zoals gezegd moeten de nieuwe AirPods Pro 2 op hetzelfde moment worden gelanceerd als drie nieuwe Apple Watch-modellen. Natuurlijk is één daarvan de Apple Watch Series 8, maar daarnaast komen er ook nog twee andere modellen. Zo zien we de Apple Watch SE terug en krijgen we volgens de geruchten ook een speciaal ‘rugged’ model. Deze moet vooral tegen een stootje kunnen. Over die geruchten lees je hier meer.