Apple rolt firmware-update uit voor alle huidige AirPods-modellen

Naast iPhones, iPads en Mac worden ook accessoires van Apple voorzien van updates. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf vandaag een nieuwe firmware-versie voor alle huidige AirPods-modellen naar buiten gebracht.

Welke problemen de update precies oplost en welke functionaliteiten toegevoegd worden is op dit moment nog niet bekend.

AirPods voorzien van nieuwe update

De AirPods 2, AirPods 3, Pro en Max zijn allemaal voorzien van de nieuwe update. Het gaat om firmware-versie 4C165. Voor de AirPods 2 en Max is het de opvolger van de 4A400 update uit oktober. De nieuwe generatie oordopjes en het Pro-model draaide op 4B66.

De nieuwe update is vanaf nu te downloaden, al is nog niet echt bekend wat het nu precies doet. Uiteraard is het altijd goed om nieuwe firmware-versies zo snel mogelijk te installeren, gezien ze vaak een einde maken aan problemen. Of er ook daadwerkelijk nieuwe functionaliteiten worden doorgevoerd zal de tijd ons leren.

Hoe installeer je de update?

In tegenstelling tot andere Apple-apparaten, zoals bij de iPhone, krijg je geen meldingen van het feit dat er een update klaarstaat. De AirPods worden automatisch voorzien van de meest recente firmware op het moment dat de verbinding maken met je smartphone. Wil je daar niet op wachten en de update een beetje forceren? Dan kun je de oordopjes terug in het hoesje doen, het hoesje opladen en de oordopjes uiteindelijk weer verbinden met je iPhone.

Wil je checken of je de meest recente update hebt gekregen? Doe dan het volgende:

Verbind je AirPods met een iPhone of een iPad

Verwijder de dopjes uit het oplaadhoesje

Ga naar Instellingen op je apparaat

Kies voor Algemeen

Selecteer Info

Kies in het vierde blokje voor AirPods

Uiteraard is het op dit scherm mogelijk om bij Firmwareversie te zien op welke versie je oordopjes draaien.

Nieuwe AirPods in 2022

Het jaar 2021 was eindelijk het jaar waarin consumenten een opvolger van de AirPods 2 kregen. De oordopjes zijn voorzien van een zelfde ontwerp als de Pro, maar beschikken dan niet over ruisonderdrukking. Dat zal de nieuwe variant van de Pro overigens wel gewoon doen.

Die AirPods Pro 2 komen waarschijnlijk in 2022 op de markt. Meer weten? Lees dan via de bovenstaande link zeker even het artikel dat Jeroen er over schreef.