Adobe lanceert twee handige nieuwe tools voor Photoshop op de iPad

Gebruikers van Adobe Photoshop op de iPad kunnen uitkijken naar twee nieuwe functies, waardoor er nu wederom meer mogelijk is. Door het toevoegen van de twee opties, komt de iPad-versie van het bewerkingsprogramma dichter bij de versie op pc’s. Ben je dus een fervent gebruiker, dan sta je vast te popelen om te beginnen.

De eerste nieuwe tool is Smudge. Gebruikers van Photoshop op de iPad kunnen daardoor gemakkelijker kleuren samen laten komen in hun digitale tekeningen. Daarnaast is er de Sponge-tool. Met die optie is het mogelijk verschillende delen van een afbeelding meer of juist minder verzadigd te maken dan voorheen.

Update voor Adobe Photoshop op de iPad

Adobe schrijft op zijn blog dat de Smudge-tool een specifiek effect nabootst. Het gaat om een effect dat het meeste wegheeft van met je vinger door natte verf over een canvas gaan. Je kunt hiermee ook lijnen ietwat verdikken en twee of meerdere kleuren laten samenkomen. Je vindt hem onder de Adjustment-tool in het menu.

Met de Sponge-tool doe je dan weer hele andere dingen. Je verbetert daarmee bijvoorbeeld de levendigheid van kleuren in specifieke delen van een afbeelding. Maar je bereikt er ook het tegenovergestelde mee, voor wanneer je op zoek bent naar een kille uitstraling. Ook deze optie staat onder de Adjustment-tool.

Wacht, er is meer

Dat zijn niet de enige toevoegingen van Adobe voor Photoshop op de iPad. Gebruikers kunnen namelijk ook het witbalans van RAW-bestanden aanpassen. Daarnaast verschijnen er labels in beeld voor alle iconen van tools, wanneer je daar even overheen zweeft. Zo weet je altijd zeker dat je de juiste tool pakt.

Adobe laat weten dat zowel Sponge als Smudge werken met de Apple Pencil, maar ook gewoon met je vingers. Maar het bedrijf raadt alsnog de Pencil aan voor de beste resultaten binnen de app.

Adobe