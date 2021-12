Aandeelhouders tikken Apple op de vingers vanwege te weinig diversiteit

Een groep aandeelhouders is niet blij met het personeelsbeleid van Apple. Zij willen een onderzoek naar diversiteit bij het bedrijf.

Het Amerikaanse MarketWatch heeft een opvallende brief in handen gekregen van een groepen aandeelhouders van Apple. Zij willen dat het bedrijf onderzoek gaat doen naar de mensenrechten voor zijn werknemers. Apple is al verschillende malen in het nieuws geweest over haar personeelsbeleid en dat was niet altijd positief.

Apple werkt tegen

De groep die een onderzoek wil schrijft dat het bedrijf enquêtes onder het personeel tegenhoudt waarbij er onderzoek gedaan wordt naar het salarisverschil tussen mannen en vrouwen. Daarnaast stelde Apple een manager aan (en inmiddels weer ontslagen naar protest van het personeel) die “een geschiedenis had van vrouwonvriendelijk en racistisch commentaar”.

Maar dat is niet het enige commentaar van de aandeelhouders. Het vindt ook dat Apple haar woorden niet nakomt. Apple ldeed verschillende toezeggingen over rechtvaardig- en gelijkheid, maar heeft het daar nog weinig van laten zien. Zo liet Apple al weten 100 miljoen vrij te maken voor initiatieven over raciale gelijkheid na Black Live Matters. Daar lijkt echter nog weinig van te zien.

Diversiteit in het bedrijf

Op een diversiteitspagina laat Apple zien wat het allemaal doet voor een divers personeelsbestand en komt het met mooie cijfers, maar daarin is ook te zien dat in 2014 3 procent van de leidinggevenden zwart is en 6 procent van Latijns-Amerikaans afkomst, wat in zes jaar gestegen is naar respectievelijk 4 en 8 procent, wat nog steeds niet al te veel is.

De drie aandeelhouders die geklaagd hebben zijn het SOC Investment Group, Service Employees International Union en Trillium Asset Management. Dat zijn zeker geen kleine aandeelhouders, want SOC heeft alleen al 21,9 miljoen aandelen. Dat is goed voor een waarde van meer dan 4 miljard dollar. “Ze geven geld uit aan de meest filantropische initiatieven, maar gaan niet in op het beleid van het eigen bedrijf”, laat Dieter Waizenegger van SOC weten aan Marketwatch.