Apple is met de iPhone het meest succesvol in de 5G-markt

Apple is volgens onderzoek van Strategy Analytics het meest succesvol als het op 5G-smartphones aankomt. Van alle technologiebedrijven die zich wagen aan de toestellen verkoopt het bedrijf van CEO Tim Cook er simpelweg het meeste.

Volgens het onderzoek is het bedrijf zelfs dusdanig succesvol, dat het maar liefst een kwart van het marktaandeel in handen heeft. Een indrukwekkende prestatie voor het bedrijf dat aanzienlijk later instapte dan concurrenten.

Apple verkoopt meeste 5G-smartphones

Over het algemeen gaat het goed met de markt voor 5G-smartphones. In het derde kwartaal van dit jaar werd er aanzienlijk meer verkocht dan in dezelfde periode in 2020. Volgens Strategy Analytics zijn de algehele cijfers verdrievoudigd. Een goede prestatie waar ook binnen Apple met trots naar gekeken kan worden. Zowel op gebied van het aantal verkochte smartphones als in omzet heeft het Amerikaanse bedrijf de concurrentie wederom achter zich gelaten. Opvallend, want de verwachting was dat Samsung het bedrijf van Tim Cook in zou halen.

Dat wil overigens niet zeggen dat de Zuid-Koreaanse techgigant slechte zaken heeft verricht. Na drie kwartalen tegenvallende resultaten te hebben behaald klimt het bedrijf weer langzaam maar zeker omhoog. Iets dat het te danken heeft aan het grote variërende aanbod dat het de consument te bieden heeft. Door de positieve cijfers uit het derde kwartaal vecht het bedrijf opeens weer om de tweede plek met het Chinese Xiaomi.

Zoals je hierboven kunt zien volgen Oppo, Vivo, Honor en Realme in de lijst. Die één na laatste maakte een groei van 194% mee ten opzichte van het vorige kwartaal.

iPhone werd redelijk laat voorzien

Eerlijk is eerlijk: ook ik had kritiek op Apple voor het feit dat het bedrijf vrij laat instapte met zijn 5G-ondersteuning. Of het succes nog groter had kunnen zijn blijft natuurlijk gissen, maar we kunnen met het bovenstaande resultaat niet ontkennen dat het bedrijf goede zaken doet.

Al zal het natuurlijk vooral interessant zijn hoe 5G zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Dat het netwerk op dit moment niet zijn volle potentie benut is een understatement.