Deze Zuid-Koreaanse serie op Apple TV+ richt zich op Brain-Hacking

De Koreaanse serie DR. Brain is nu te zien op Apple TV+. Deze serie gaat over een bijzonder fenomeen: Brain-Hacking.

Koreaanse films en series zijn zeer populair. Al jaren scoren veel producties vrij hoog op platformen als IMDb. Daar zagen we dan ook verschillende resultaten van terug. Zo won Parasite als eerste niet-Engelstalige productie een Oscar voor de beste film. Squid Game zit natuurlijk helemaal nog vers in het geheugen. De serie is een van de populairste titels ooit. Nu gaat Apple TV+ het proberen met een Koreaanse productie.

Dit is Dr. Brain op Apple TV+

Dr. Brain is een bijzondere serie op Apple TV+. Daarin volgen we het verhaal van een wetenschapper die technologie gebruikt om herinneringen te onderzoeken. Apple beschrijft de series zelf als volgt: “Dr. Brain is een emotionele reis waarin we een hersenonderzoeker volgen die obsessief opzoek is naar nieuwe technologieën om het bewustzijn en herinneringen terug te halen. Zijn leven verandert als zijn familie het slachtoffer wordt van een mysterieuze gebeurtenis. Hij gebruikt zijn vaardigheden om de hersenen van zijn vrouw te onderzoeken om zo te weten te komen wat er precies is voorgevallen.

Het brein achter deze Apple TV+-serie is Kim Jee-Woon. De hoofdrol is voor Lee Sun-Kyun die eerder al schitterde in Parasite.

Een speciale kijkje achter de schermen

Om de start van de film te vieren heeft Apple TV+ nu ook een first-look filmpje gemaakt. We zien daarin hoe de serie precies tot stand kwam en horen ook de regisseur praten over zijn ideeën. Door dit kijkje achter de schermen krijg je net een wat beter idee van Dr. Brain, of zoals Apple TV+ zelf zegt: “Verbonden met de dood in de zoektocht naar de waarheid. Kijk met regisseur Kim en de cast mee naar het achterliggende idee van deze bizarre sci-fi thriller.”

Zoals gezegd is Dr. Brain nu te bekijken op Apple TV+.