Zoom krijgt (eindelijk) functie voor automatisch updaten

De coronapandemie zorgt wederom voor strenge maatregelen. Thuiswerken is daar één van. Als je dan Zoom gebruikt om contact te onderhouden met je collega’s, is het wel zo verstandig dat je de laatste versie gebruikt. Dat gaat nu makkelijker, want het bedrijf kondigt aan dat het met automatische updates komt.

De nieuwe automatische update functie is momenteel alleen beschikbaar voor desktopgebruikers van macOS en Windows. Als je Zoom gebruikt op je iPhone, verzorgt de App Store (mits je dat ingeschakeld hebt staan) de updates.

“Als je gebruik maakt van de laatste update van Zoom, staat de automatische update functie standaard ingeschakeld. Wil je dat niet, dan biedt de app je wel de mogelijkheid om je hiervoor af te melden.”, aldus Jeromie Clark, Security & Privacy Technisch Product Manager bij Zoom.

“Gebruikers kunnen deze voorkeur ook op elk moment wijzigen door ‘Mijn Zoom automatisch up-to-date houden’ bij Instellingen → Algemeen ‘aan’ of ‘uit’ te vinken.”

Zoom biedt keuze in update-frequentie

Gebruikers van de app kunnen daarnaast schakelen tussen ‘Slow’ en ‘Fast’ updatefrequenties. Wanneer je de ‘Slow’-optie selecteert, krijg je minder vaak updates, en ligt de focus op het maximaliseren van de stabiliteit. Wanneer je voor ‘Fast’ kiest, heb je direct de beschikking over nieuwe functies en updates zodra deze beschikbaar zijn.

Of je nu voor ‘Slow’ of ‘Fast’ kiest, je krijgt altijd de kritieke beveiligingsupdates. Uiteraard moet je dan wel de automatische update functie ingeschakeld hebben.

Hoewel het bedrijf de automatische updates al eerder toevoegde voor zakelijke gebruikers, is de functie met deze update nu ook beschikbaar voor alle anderen.

Automatische update functie houdt Zoom veilig

Zoom had in september 2020 al ondersteuning voor twee-factor-authenticatie (2FA) toegevoegd aan alle accounts. Een maand later voegde het bedrijf daar nog end-to-end encryptie (E2EE) en beveiligingsverbeteringen aan toe. Ook werd een halt toegeroepen aan kwaadwillenden, die Zoom’bombardementen’ uitvoerden.

De lancering van automatische updates voor desktopclients had op geen beter moment kunnen komen, aangezien Zoom alleen al in de afgelopen twee maanden meer dan een dozijn middelzware en ernstige beveiligingsfouten heeft verholpen.

In april werd Zoom Messenger nog door Daan Keuper en Thijs Alkemade van Computest gehackt bij de Pwn2Own 2021-competitie. Ze kregen code-uitvoering op het beoogde apparaat met behulp van een zero-click exploit-keten die drie Zoom zero-day-bugs combineert.

Videoconferentie erg populair

Het programma van het bedrijf is sinds het begin van de Corona pandemie een extreem populaire manier geworden om contact te houden met familie en vrienden.

Ook zakelijk wordt er veelvuldig gebruik van Zoom, bijvoorbeeld voor contact tussen thuiswerkende collega’s en om online vergaderingen te houden. CEO Eric S. Yuan meldde een snelle stijging van het aantal gebruikers. In april 2020 vergaderde al zo’n 300 miljoen gebruikers dagelijks via Zoom