Het geheime trucje waarmee criminelen de Zoek Mijn-feature uitschakelen

Criminelen ontdekten een trucje waarmee ze de Zoek Mijn-functionaliteit van een gestolen iPhone uit kunnen schakelen, via tweestapsverificatie. Tenminste, niet echt via tweestapsverificatie, natuurlijk. Het bericht, dat lijkt op de berichten die Apple verstuurt, kwam van de criminelen af. Daarmee proberen ze je gegevens buit te maken.

Dat meldt India Today. De website vertelt het verhaal van Vedant, die zijn iPhone 12 kwijtraakte. Hij zette z’n iPhone in de verloren-modus. De politie werd op de hoogte gebracht en zijn simkaart blokkeerde. Bovendien sluit de iPhone dan zichzelf af, zodat niemand er meer in kan. Behalve de eigenaar, natuurlijk.

Zoek Mijn-functie biedt toegang tot iPhone

Een paar dagen later kreeg Vedant een bericht, waarin stond dat z’n iPhone gevonden was en dat je via de link de locatie bekijkt. De link was niet afgekort en bevat woorden als ‘icloud’ en ‘findmy’, waardoor je bijna gaat twijfelen over de authenticiteit. Vedant klikte op de link en logde in met z’n gegevens, waarna de criminelen die ook in handen hadden.



After a couple of days, on Monday afternoon I get a message NOT from a mobile number, saying ‘Your lost iPhone 12 Blue has been found and temporarily switched ON. View location: https://t.co/c0y05s7kTt’ pic.twitter.com/Sm1sBsKrzA — Vedant (@vedantkhanduja) November 9, 2021

Niet lang daarna kreeg hij een mail waarin stond dat zijn gegevens gebruikt waren op een Windows-laptop. Hij veranderde snel z’n wachtwoord en haalde de laptop uit de lijst met betrouwbare apparaten. Maar het was te laat. Zijn iPhone was toen al verwijderd van z’n Apple ID. Zoek Mijn was toen ook uitgeschakeld.

Telefoonnummers

De criminelen kwamen waarschijnlijk aan Vedants telefoonnummer door zijn simkaart in een andere telefoon te stoppen en die te laten bellen. Dan hebben we nog het mysterie van het bericht dat onder het nummer van Microsoft binnenkomt. Mogelijk gebruikten de criminelen spoofing; dat betekent dat dit geen amateurs waren.

Wanneer Zoek Mijn uitgeschakeld is, dan kan een iPhone als nieuw ingesteld worden. Het apparaat weet dan niet beter dat je een kersverse eigenaar bent. Daarom is en blijft opletten altijd belangrijk. Klik nooit op links die je niet vertrouwt, hoe echt iets er ook uitziet en in welke situatie je je ook bevindt.

