Wikipedia financieel ondersteunen? Dat kun nu ook via Apple Pay!

Apple Pay begint steeds meer een grote standaard betaalmethode te worden. Nu kun je er ook mee terecht bij Wikipedia.

Apple Pay is bijna niet meer weg te denken. Het maakt betalen zoveel makkelijker als je een Apple-apparaat hebt. Natuurlijk zie je dat het best met een Apple Watch of een iPhone, waarbij je het gadget alleen maar bij een pinautomaat hoeft te houden om te betalen. Het is echter ook een goede betaalmethode op je computer of tablet. Op die manier maak je snel en veilig geld over.

Apple Pay op Wikipedia

Dat merken de mensen achter Wikipedia ook. De Wikimedia Foundation, die verantwoordelijk is voor de website en de content daarop maakt nu ook betalen via Apple Pay mogelijk. De stichting is natuurlijk afhankelijk voor donaties, aangezien het geen reclames op de Wikipedia wil. Dat doet het om onafhankelijk te blijven en de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

De website onderhouden kost geld en dus vraagt het de gebruiker om een vrijwillige bijdrage te doen. Je ziet dan ook regelmatig banners voorbijkomen waarbij het vraagt een donatie te doen voor de prijs van een kopje koffie om de site draaiende te houden.

Hiervoor heeft het donaties nodig

Op de website van Wikipedia vertelt de organisatie waarvoor ze het geld nodig hebben. Zo komt het bovengenoemde siteonderhoud naar boven, maar werken er ook 300 mensen voor de organisaties. Daarnaast heeft het ook een specifieke uitleg voor Nederland. Zo ondersteunt de Wikimedia Foundation vrijwilligers, werkt het samen met onder andere musea, bibliotheken en universiteiten en organiseert het cursussen, workshops en wedstrijden.

Die donaties kon je bijvoorbeeld al via PayPal, iDeal of creditcard doen, maar daar komt nu Apple Pay bij. Deze functie werd gespot door Twitteraar Nikolaj Hansen-Turton. In maart liet de stichting achter Wikipedia al weten met grote bedrijven in gesprek te zijn over het gebruik van haar content door Siri en Alexa. Wikimedia wil hier graag geld voor ontvangen.