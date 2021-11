iPhone X met USB-C aansluiting voor bizar bedrag verkocht

Ken je dat verhaal van die iPhone X die een USB-C aansluiting had gekregen? Die werd uiteindelijk voor een gigantisch bedrag verkocht. Het toestel ging voor een bedrag van maar liefst 86.000 dollar over de toonbank.

Het is onwerkelijk, maar waar: de iPhone X van technologie-student Ken Pillonel is verkocht voor 86.000 dollar. Vorige maand dook het ontwerp op en werd duidelijk dat deze uiteindelijk verkocht zal worden op eBay. Een logische stap, want het is nu eenmaal de enige iPhone X met een werkende USB-C aansluiting van de markt. Al heeft de persoon die hem gekocht heeft ongetwijfeld het nieuws niet in de gaten gehouden. Vorige week werd namelijk duidelijk hoe ook jij ervoor kan zorgen dat het werkt.

iPhone X met USB-C verkocht

Het was niet heel makkelijk om de USB-C-poort op de iPhone X te laten werken. Allereerst moest Pillonel de Apple C94-connector compleet reverse-engineeren. Vervolgens heeft hij zijn eigen printplaat gemaakt met een vrouwelijke USB-C-poort. Daarna maakte hij de schema’s voor het project en heeft hij het geheel uitgebreid getest. Toen eindelijk bleek dat het geheel naar wens werkte, kon hij tenslotte de poort in de iPhone X inbouwen.

Nadat het project was geslaagd zag Pillonel de lol er eigenlijk niet meer van in. Door de iPhone X te voorzien van een werkende USB-C poort had hij zijn punt nu wel gemaakt. Hij besloot het toestel op eBay te zetten en verkocht deze uiteindelijk voor een bedrag van (omgerekend) 75.000 euro. De nieuwe eigenaar van de enige Type-C iPhone moest overigens wel akkoord gaan met een lijst aan voorwaarden. Zo mag hij de iPhone niet herstellen, bijwerken of wissen, niet wijzigen of knoeien aan de interne onderdelen en het toestel niet als voor dagelijks gebruik aanwenden.

Apple en Europa

Apple heeft altijd zijn eigen Lightning poort gebruikt voor de iPhone. Met deze aangepaste iPhone X wilde Pillonel slechts aantonen dat de techgigant gemakkelijk kan overstappen van de bestaande Lightning poort naar een USB-C-poort. Als Apple besluit om deze wijziging door te voeren, zal dat in de toekomst zeker van invloed zijn op het marktaandeel van Apple in Europa. De Europese Commissie verplicht fabrikanten namelijk om producten te lanceren met een universele aansluiting: een USB-C poort.

Of Apple de iPhone ooit zal uitrusten met een eigen USB-C poort is nog maar de vraag. Waarschijnlijk levert het bedrijf daarvoor liever een apart aan te schaffen kabel.