Apple vertelt over uitdagingen van de Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 is nu iets meer dan een halve maand verkrijgbaar. Leidinggevenden van het bedrijf vertellen nu over de uitdagingen om de smartwatch op de markt te krijgen.

De Apple Watch heeft wat veranderingen ondergaan ten opzichte van haar voorganger. Heel simpel was dat allemaal niet. Alan Dye, Apple’s vice president van interface design vertelt aan The Independent wat de moeilijkheden waren om de smartwatch te ontwikkelen.

Veranderingen aan de Apple Watch Series 7

Een groot verschil met de vorige versies van de Apple Watch is de grootte van het scherm. Deze zijn nu 41 en 45 mm. Dat is mogelijk omdat de randen verkleind konden worden. Deze zijn nog maar 1,7 mm bij de Series 7, terwijl dit bij de Series 6 nog 3 mm was. Dat zorgde overigens wel voor problemen voor het design als we de geruchten die toen rondgingen moeten geloven, waardoor het gadget pas in oktober kwam in plaats van september.

Apple is in ieder geval blij met het resultaat, aangezien de grootte niet ten koste ging van andere functionaliteiten. “Het opnieuw ontworpen scherm op de Apple Watch Series 7 is een belangrijke innovatie. Het vergroten van het display heeft zo enorm voordeel voor gebruikers, maar alleen als het geen ander deel van de ervaring in gevaar brengt, zoals comfort, esthetiek of levensduur van de batterij”, vertelt Dye.

Niet makkelijk

Dat was allemaal niet makkelijk volgens Dye: “We wisten dat dit een kans was om het ontwerp van de hele ervaring te optimaliseren. Dus zijn we de afgelopen jaren bezig geweest om elk element te heroverwegen en opnieuw te maken. Honderden heel kleine maar belangrijke veranderingen zijn nodig geweest om de gebruikersinterface goed samen te laten werken met het nieuwe display-ontwerp. Die is nu nog gebruiksvriendelijker.”

Er was nog een andere moeilijkheid: het nieuwe toetsenbord op de Apple Watch Series 7. Daarover zegt Dye het volgende: “We wilden altijd al een Qwerty-toetsenbord en dit nieuwe scherm maakt het mogelijk en ook op de manier zodat het gebruiksvriendelijk is. Het was een echte challenge en maakten belangrijke beslissingen. We hebben de bezels van de toetsen weggehaald zodat ze wat groter lijken. Bovendien laat het zien dat het niet belangrijk is om precies te tikken, omdat de intelligentie achter het toetsenbord dit overneemt.”