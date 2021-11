Twitter komt met een oplossing voor irritant iOS 15-probleem

Als gebruiker van Twitter op iOS 15 ben je waarschijnlijk al eens tegen dit probleem aangelopen: je wordt soms zomaar uitgelogd. Het bedrijf achter het sociale medium is op de hoogte van het probleem. Dat is prima natuurlijk, maar hoe zit het dan precies met de oplossing? Nou, die komt er aan… Uiteindelijk.

Twitter is soms al geen feest meer om te gebruiken. Maar wanneer je dan op willekeurige momenten, zonder logische reden, uitgelogd wordt, dan wordt het er niet gezelliger op. Dit is waar veel gebruikers van het sociale medium tegenaan lopen. Die gebruikers hebben één verbindende factor: ze beschikken allemaal over iOS 15.

Het is voor niemand precies duidelijk wat er speelt. Ook voor Twitter niet, geeft het bedrijf eerlijk toe. In een onlangs geplaatste tweet laat het bedrijf weten de bug te onderzoeken. “Sorry voor de overlast”, schrijft de woordvoerder. “We houden jullie op de hoogte over een eventuele oplossing voor dit probleem.”

Can you see this or did you get logged out?

We're looking into a bug that's causing unexpected logouts on iOS 15. Sorry for the inconvenience and we'll keep you updated on the fix.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 24, 2021