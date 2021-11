Naast Travis Scott ook Apple aangeklaagd voor Astroworld-drama

Apple, ticketverkoper Live Nation en artiest Travis Scott worden aangeklaagd voor twee miljard dollar door honderden mensen die aanwezig waren tijdens het Astroworld-concert van november. Dat concert vond eerder deze maand plaats, waar doden en gewonden vielen. Er gingen nogal wat dingen mis.

Aanklagers dienden de klacht afgelopen donderdag in. Het is een aangepaste versie van de aanklacht die andere aanklagers vlak na het concert op 5 november indienden. De aangepaste variant brengt het aantal eisers naar 282 mensen, zo laat Bloomberg weten in een nieuw verslag over de rechtszaak.

Apple voor de rechter

Ondertussen voert advocaat Thomas J. Henry gesprekken met nog meer mensen, waardoor er mogelijk nog 120 eisers bijkomen. De aanklagers claimen gewond te zijn geraakt tijdens het concert waar vijftigduizend mensen aanwezig waren. De artiest “hitste het publiek op om te razen”, waarna er mensen gewond raakten.

Honderden mensen hadden daarna medische aandacht nodig; tien concertbezoekers zijn aan hun verwondingen overleden. Het incident staat niet op zich: Travis Scott, negeert vaker veiligheidsrichtlijnen en spoort fans vaker aan door het dak te gaan.

Maar waarom?

Ook pleitte Scott in eerdere rechtszaken schuldig te zijn aan verstoringen van de openbare orde. Henry gelooft dat de artiest de situatie had kunnen voorkomen, wanneer de organisatie de juiste voorzorgsmaatregelen had genomen. “Ze liepen de kantjes ervan af en bezuinigden op de verkeerde dingen”, aldus Henry.

Waarom de advocaat ook Apple voor de rechter sleept, is onduidelijk. De iPhone-maker streamde het concert via de Music-dienst en had verder (ogenschijnlijk) weinig met het evenement zelf te maken. Dus het wordt nu een flinke kluif aan te tonen in hoeverre het bedrijf hier verantwoordelijk voor is. Ondertussen speelt er nog een rechtszaak over het Astroworld-concert, waar Apple eveneens onderdeel van is. Daar proberen de aanklagers 750 miljoen dollar los te peuteren van de verantwoordelijke partijen.

