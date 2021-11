Tom Hanks bezorgt Apple TV+ een record na geweldig weekend

Tom Hanks heeft Apple TV+ een goede dienst bewezen. Zijn film Finch is sinds vrijdag te zien en dat zorgt voor enorm goede cijfers.

Apple TV+ komt elke week wel weer met een nieuwe film of serie die nog nooit ergens anders te zien was. Afgelopen weekend was het de beurt aan Finch, een film waarin Tom Hanks de hoofdrol speelt. Die titel is een groot succes voor Apple en breekt zelfs records.

Tom Hanks en Apple TV+

Hoewel Tom Hanks niet echt een van de uithangboorden is van Apple TV+ zijn de twee weldegelijk met elkaar verbonden. Zo zagen we eerder zijn film Greyhound al op de streamingdienst toen deze door corona niet naar de bioscoop kon. Nu is het de beurt aan Finch waarin hij de hoofdrol speelt.

Greyhound zorgde voor het beste weekend op Apple TV+ ooit en die titel kan Tom Hanks dus in een zak steken. Toch is hij die nu kwijt, maar heeft hij hem tegelijkertijd ook weer terug. Finch is de film nu voorbij, meldt Deadline. Het medium heeft deze informatie gekregen van insiders, aangezien Apple niet erg graag cijfers over zijn streamingdienst deelt.

Hoe lang houdt het record stand?

De grote vraag is natuurlijk hoe lang Hanks dit record op Apple TV+ vasthoudt, want er komen een aantal andere grote films naar de streamingdienst. Zo komen binnenkort Swan Song en Macbeth naar de streamingdienst. Een film die zeker alle records op de streamingdienst gaat breken is Killers of the Flower Moon met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro. Wanneer we deze titel precies gaan zien is nog onbekend, maar vermoedelijk zal dit ergens in 2022 zijn.

Meer Tom Hanks

Ben je Tom Hanks-fan? Dan kun je binnenkort nog een keer genieten van de ster. Hij maakt samen met Steven Spielberg de miniserie Masters of the Air voor Apple TV+. Overigens zien we hem daar zelf niet in, want hij is voor de titel verantwoordelijk als executive producer. In 2022 zien we de acteur echter in verschillende andere films zoals Pinocchio en Asteroid City. Deze titels komen echter niet naar de streamingdienst.

Heb je zelf Finch al gezien op Apple TV+? Laat ons in de comments weten wat je van de film met Tom Hanks vindt!