The Shrink Next Door komt naar Apple TV+: dit kun je verwachten

Apple TV+ kondigde vol trots de miniserie The Shrink Next Door aan. Wij vertellen je alles wat je over de serie moet weten.

The Shrink Next Door is een van de projecten van Apple TV+ waar we het meest naar uitkijken. Dat komt natuurlijk door de grote namen die aan de miniserie meedoen. Zo zijn de hoofdrollen voor Paul Rudd en Will Ferrell. Rudd kennen we natuurlijk beter als Marvel’s Ant-Man, terwijl Ferrell natuurlijk een lange staat van dienst heeft als comedian. Maar het houdt niet op bij die twee grote namen. Ook Casey Wilson en Kathryn Hahn werken aan de donkere komedie mee.

Dit is The Shrink Next Door

Goed, de namen weten we dus, tijd voor het verhaal. Apple TV+ beschrijft het zelf als volgt: “Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, vertelt The Shrink Next Door de details van een bizarre relatie tussen psychiater Isaac ‘Ike’ Herschkopf (Rudd) en zijn langdurige patiënt Martin ‘Marty’ Markowitz (Ferrell).

Tijdens hun relatie, plaatst de iets te charmante Ike zich in het leven van Marty. Hij gaat zelfs bij hem wonen en haalt Marty over om het bedrijf van hem op zijn naam te zetten. De serie verkent hoe een normale dokter-patiëntrelatie langzaam verandert in een uitbuitende relatie gevuld met manipulatie, machtsgrepen en disfunctie op zijn best.”

Een waargebeurd verhaal, of niet?

Apple TV+ beweert dat verhaal gebaseerd is op echt gebeurtenissen. De vraag is natuurlijk ook of dit klopt. De serie is namelijk een televisieadoptatie van een podcast uit 2019 van Wondery en Bloomberg Media. Geloof het of niet, maar het blijkt dus echt waar te zijn. In 2019 sprak de ‘echte’ Markowitz met The New York Post over zijn relatie met de echte Herschkopf. “Het voelde alsof ik in een sekte zat,” vertelde hij aan de krant. Het hele verhaal van hem is hier te lezen, inclusief een foto van de twee.

Ferrell vertelde eerder al dat hij voorafgaand aan het project voor Apple TV+ nooit de podcast heeft geluisterd, maar wel geïnteresseerd was in het verhaal. “Toen ik het eerst hoorde kon ik het me niet voorstellen dat dit mij zou gebeuren, maar nu ik alles heb gehoord en bestudeerd zou het zelfs mij kunnen overkomen”, vertelde hij deze zomer lachend aan Entertainment Weekly. “Het is makkelijk om ergens van overtuigd te zijn. We doen dingen die achteraf misschien gek lijken; je kijkt zeker naar wat er politiek is gebeurd, en mensen kunnen van veel dingen overtuigd zijn,” vult rudd aan.

Op deze datum verschijnt de miniserie op Apple TV+

Wil je zelf weten hoe absurd het verhaal in The Shrink Next Door is? De serie is vanaf vrijdag 12 november te zien. Zoals we van Apple TV+ kennen komt er elke week weer een nieuwe aflevering online. In totaal bestaat de miniserie uit acht delen.