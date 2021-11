The Oprah Conversation: Will Smith’s eerlijkste interview ooit

Will Smith is een van de grootste acteurs. Toch weten we niet alles van hem. Tegen Oprah doet hij echter een boekje open.

Hoewel ze regelmatig bijklust voor andere media, mag je Oprah Winfrey een van de grote gezichten van Apple TV+ noemen. Met The Oprah Conversation weet ze verschillende grote namen in haar stoel te krijgen om ze een vragenvuur aan de schenen te leggen. Eerder zagen we al Barack Obama en nu is Will Smith aan de beurt. Aan de oud-talkshowhost is de acteur verrassend openhartig.

Oprah Winfrey en Will Smith

Apple heeft nu alvast beelden laten zien van het interview tussen Oprah Winfrey en Will Smith. In de video die Apple online heeft gezet zien we de twee praten over rock bottom, een anekdote van lang geleden. Kort voordat Smith schitterde in The Fresh Prince of Bel-Air, werd hij opgepakt wegens een conflict bij een radiostation. Zijn geld, huis en auto’s werden in beslag genomen nadat hij zijn belastingen niet kon betalen.

Over dat conflict zegt Will Smith het volgende: “Als het regent, giet het toch meteen? Dus over de ruzie in het radiostation: Charlie slaat de kerel die me in de gevangenis heeft doen belanden, het geld en de auto zijn weg. Ik log op de grond in een cel en ik heb zoiets van: ‘Je maakt een grap!’ Ik heb acht maanden geleden nog een Grammy gewonnen, dus waarom gebeurt dit?”

Praten over het leven

Maar Will Smith en Oprah Winfrey discussiëren natuurlijk over veel meer. Zo hebben ze het onder andere ook over levensfilosofie en het leven als een beroemdheid. Toch gaat het ook wat dieper want we zien ook wat van de problemen in de familie en andere zaken waar hij tegenaan loopt.

Wil je zelf weten wat Will Smith te zeggen heeft tegen Oprah Winfrey? Daar kun je nu al achter komen, want de aflevering staat nu al op Apple TV+.