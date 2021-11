Speel Super Mario 64 op indrukwekkende wijze op iPhone of Apple TV

Super Mario 64 behoort zonder twijfel tot één van de meest iconische games uit de historie. Het is dus niet gek dat veel Nintendo Switch-gebruikers moeite hebben met de recent verschenen port die niet zo goed werkt als gehoopt. Gelukkig is er een alternatief.

De game is, via een vrij onofficiële manier, te spelen op een iPhone of een Apple TV. Dat klinkt misschien niet heel uitnodigend, maar is zeker wel de moeite waard.

Super Mario 64 op je iPhone of Apple TV

Nintendo-klassieker Super Mario 64 is nu dus te spelen op je iPhone of je Apple TV. Je moet er enige ervaring met Xcode voor hebben en toegang tot een trukendoos, maar dan heb je wel wat. Er duikt namelijk een video op waarin het spelen van Super Mario 64 op een Apple TV getoond wordt. Eerlijk: dit is de versie die Nintendo Switch-gebruikers willen hebben. Het spel ziet er namelijk niet alleen goed uit, maar lijkt ook uitstekend te werken met 60 frames per seconde.

Het verhaal achter deze versie is een interessante. Ontwikkelaar ckosmic heeft namelijk een PC-versie van het spel gepakt en deze zelf omgebouwd tot een iOS-variant. Deze variant werd vervolgens weer omgetoverd tot een versie die speelbaar is op de Apple TV. tvOS, dus. Voor de nerds onder ons: de ontwikkelaar heeft gebruikgemaakt van het sm64 decompilation project en sm64ex. Hierdoor is Super Mario 64 niet alleen in 60 frames per seconde, maar ook op volledig scherm te spelen.

Het is alleen wel goed om er snel bij te zijn. De kans dat Nintendo deze versie van Super Mario 64 binnenkort laat verdwijnen is vrij groot.

Apple Arcade als alternatief

Mocht je geen verstand hebben van Xcode of simpelweg niet teveel moeite willen doen? Dan is Apple Arcade ook een uitstekende manier om games te spelen op je iPhone of Apple TV. Super Mario 64 staat dan wel niet in het aanbod, maar er zijn gelukkig voldoende andere titels waar je mee los kunt gaan.

Ben je benieuwd welke spellen op Apple Arcade echt de moeite waard zijn? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!