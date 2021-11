Het werd eens tijd: Sonos’ eigen spraakbesturing duikt eindelijk op

Twee jaar nadat Sonos Snips opkocht, een op privacy gefocuste stemassistent, duikt er meer informatie op over de stembediening. Zo lijkt het erop dat je de stembediening van het bedrijf naast Amazon Alexa gebruikt. Dan kies je dus ter plekke welke stemassistent je aanspreekt. Dit werkt naar verluidt niet met de Google Assistent.

Uit de broncode blijkt dat je muziek pauzeert en afspeelt met de Sonos-stemassistent. Ook bedien je het volume en controller je de accustatus van de speaker. Uit geposte screenshots blijkt verder dat je de spraakbediening naast Amazon Alexa activeert, maar niet naast de Google Assistent. Ook zien we hier het vermeende logo staan.

Sonos werkt aan eigen stemassistent

Bovendien valt op in hoeverre het logo van de Sonos-spraakbesturing lijkt op het logo van Amazon Alexa. In beide gevallen zien we een cirkel met een spraakballon. Daar waar de ballon van Alexa leeg is, zien we een cirkel staan in de versie van de speakerfabrikant. Verder is de onderkant van de ballon omgedraaid.

Dit is overigens niet de eerste keer dat we iets over de stembediening van Sonos horen. Hoewel het bedrijf de optie nog niet gepresenteerd heeft, stelde het gebruikers wel enkele vragen over het gebruik van de assistent. In de enquête werd de spraakbesturing Sonos Voice Control genoemd.

Je speakers aanspreken

Het aanspreken van de speakers is naar verluidt simpel. Je zegt een keer “Hey, Sonos” hardop, waardoor de speakers activeren en luisteren naar je commando. Vervolgens verwerkt het systeem het commando lokaal, waardoor je dus niet afhankelijk bent van een stabiele internetverbinding.

Het bedrijf laat in een reactie aan de pers weten niet te reageren op geruchten. We meldt de fabrikant dat er achter de schermen gewerkt wordt aan mogelijkheden waarmee de opties met betrekking tot stembediening verbeterd worden. Het is nu wachten totdat Sonos officieel de spraakbediening uit de doeken doet.

Reddit