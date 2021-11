Shazam weet nu nog beter welk nummer je luistert

Iedereen kent Shazam wel. Je hoort een liedje en wil graag weten welk nummer dat is. Heel vaak krijg je het juiste resultaat, maar niet altijd. Dat moet nu tot het verleden behoren.

Apple heeft Shazam van een nieuwe update voorzien. De muziekherkenningsapp moet nu beter in staat te zijn om nummers te herkennen. Dat is in ieder geval te lezen in de release-opmerkingen in de App Store.

Shazam gaat harder en langer werken

Volgens die opmerkingen kunnen gebruikers uitkijken naar een bijgewerkte versie. De app zal “harder en langer” werken in zijn pogingen om een nummer dat wordt afgespeeld te herkennen. Apple zegt niet precies wat dat allemaal betekent, maar het klinkt alsof dit in het voordeel zou moeten zijn van muziekfans. Vooral voor diegenen, die eerder moeite hadden om bepaalde nummers door de app te laten identificeren.

Shazam vindt nu meer nummers door langer en harder te proberen. Tik op Shazam om het te proberen!

De muziekherkenningsapp is meestal in staat om vrijwel onmiddellijk te identificeren welk nummer er wordt afgespeeld. Na deze update zal de app dus langer ‘werken’ om zichzelf de kans te geven om moeilijk herkenbare nummers te achterhalen. Dat kan handig zijn als je Shazam vaak gebruikt in rumoerige omgevingen zoals bars of op feestjes.

Apple en muziekherkenning

Begin 2018 nam Apple de toen immens populaire muziekherkenningsapp over. Het bedrijf vond dat deze app prima binnen hun muziek-visie paste. Na wat strubbelingen en wachten op goedkeuring van de EU, werd Shazam tegen het einde van 2018 toegevoegd aan de Apple app-stal. Tot nu toe werden alleen wat cosmetische verbeteringen doorgevoerd, maar de huidige update brengt hier verandering in. Volgens Apple maakt Shazam nu dus een flinke stap voorwaarts.

Shazam in verkrijgbaar in de App Store en is beschikbaar voor de iPhone, iPad en voor de Mac.