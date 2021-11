Samsung zet Apple opnieuw in zijn hemd met gratis poetsdoekjes

Samsung steekt wel vaker de draak met Apple. Telkens als zijn grote concurrent met een in zijn ogen ‘rare’ actie komt, staat het bedrijf voorop om daarmee de spot te drijven. Zelfs als ze niet lang daarna precies hetzelfde doen. Was is het deze keer? De beruchte Apple poetsdoekjes van € 25.

Samsung lijkt te hebben besloten om de spot te drijven met Apple’s nieuwe poetsdoekje van € 25,-. Die doekjes gaan, ondanks het schijnbaar buitensporige prijskaartje, als zoete broodjes is over de toonbank. De huidige geschatte leveringstermijn bedraagt op dit moment zelfs al 8 tot 10 weken.

Gratis poetsdoekjes van Samsung

Het Nederlandstalige Samsung-blog Galaxy Club maakte er melding van dat gebruikers in Duitsland nu via de Members-app van het bedrijf een “fluweelzacht reinigingsdoekje” – voor hun telefoons kunnen aanvragen. “Das Must-have für dein Samsung Galaxy” noemt Samsung het.

Om in aanmerking voor het gratis doekje te komen, moet je wel een Samsung-smartphone hebben aangeschaft. Hoewel het doekje dus werd aangekondigd voor de Samsung Galaxy, stelt de Galaxy Club dat het niet uit te lijkt te maken welk toestel je precies hebt – van de Galaxy A52s en Galaxy S21 tot de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3, maar ook oudere en goedkopere modellen.

Het betreft echter wel een beperkte promotie. Samsung stuurt de gratis schoonmaakdoekjes (deze meet 20×20 cm, dus iets groter dan de 16×16 cm van het Apple doekje) naar de eerste 1000 personen die zich voor het aanbod hebben geregistreerd. Inmiddels zijn alle 1000 vergeven en het is op dit moment onduidelijk of er op een later tijdstip meer poetsdoeken worden verstuurd en of andere landen in de toekomst ook voor deze actie in aanmerking komen.

Maar blijven de poetsdoekjes ook gratis?

We vermoeden dat het slechts de bedoeling was van Samsung om Apple met deze weggeefactie voor schut te zetten. Maar in het verleden is Samsung er wel vaker van bewust geworden dat de ideeën van Apple zo slecht nog niet zijn. Het zou ons dan ook niets verbazen dat Samsung weer gewoon de volle mep voor zijn poetsdoekjes gaat rekenen. Maar of dat dan ook 25 euro zal zijn, wagen we toch te betwijfelen 😛 .