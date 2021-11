Rusland heeft wel een heel bijzondere eis waar Apple aan moet voldoen

Rusland vindt dat Apple en twaalf andere bedrijven fysiek aanwezig moeten zijn in het land en dat voor het einde van 2021 moeten regelen. Dat bepaalde de Roskomnadzor. Dat is de overheidsinstantie die communicatie, informatietechnologie en massamedia overziet. Als de iPhone-maker actief wil blijven, dan moeten er dus snel dingen veranderen.

Mocht het Apple en de twaalf andere bedrijven niet lukken om aan de bizarre eis te voldoen, dan kunnen ze een ban verwachten. Dat betekent mogelijk dat ze geen zaken meer mogen doen in Rusland. En anders legt de overheid beperkingen op, op het gebied van adverteren, datacollectie en transacties. Verder staan Google, Meta, Twitter, Telegram en TikTok op de lijst. Sommige bedrijven hebben zelfs al een Russisch kantoor, maar dat maakt waarschijnlijk niets uit.

Nieuwe wet in Rusland

Dit komt allemaal door een nieuwe wet in Rusland, die sinds 1 juli geldt in het land. Social-mediabedrijven met meer dan 500.000 gebruikers dienen een Russisch kantoor te hebben. Opvallend aan de lijst met bedrijven is dat die allemaal een boete ontvingen, eerder dit jaar, omdat ze geen content verwijderden die het land als illegaal bestempelt.

Op moment van schrijven heeft Apple geen fysieke aanwezigheid in Rusland. Dat betekent dus dat er consequenties aankomen voor het bedrijf, net als een handvol andere bedrijven die dat niet hebben. Het is overigens niet duidelijk waarom Rusland hiervoor kiest, maar er wordt wel over gespeculeerd.

Apple of een Russisch bedrijf?

Met deze stap wil Rusland er mogelijk voor zorgen dat Russische bedrijven meer voorrang krijgen op de binnenlandse markt. Met name technologiebedrijven aldaar kunnen dan rekenen op extra promotie. Andere mensen claimen dat Rusland dit doet om meer controle uit te oefenen op technologiebedrijven die actief zijn op haar grondgebied.

Hoe het precies zit, daar zullen we voorlopig niet achter komen. Apple heeft niet gereageerd op deze situatie, die ongetwijfeld een staartje krijgt.

Reuters