Politie pakt mogelijk lid REvil-ransomwaregroep op in Polen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakt bekend dat de politie een mogelijk lid van de ransomwaregroep REvil gearresteerd heeft. Het ministerie linkt de groep aan de aanval op IT-bedrijf Kaseya, dat onder meer zaken doet met Apple. Yaroslav Vasinskyi, met een Oekraïense nationaliteit, is opgepakt in Polen. Dat land levert de man mogelijk uit aan de Verenigde Staten.

De Poolse politie pakte Vasinskyi op in oktober, nadat Amerika hem aanklaagde voor cybercriminaliteit in augustus. Deze arrestatie is belangrijk in de mondiale strijd tegen ransomware. Dat is een type software dat een computer(systeem) (soms volledig) op slot gooit, totdat gebruikers losgeld betalen aan de hackers.

Politie pakt hacker op

Het Amerikaanse ministerie van Justitie neemt tevens voor 6,1 miljoen dollar aan assets in beslag. Het gaat om assets die gekoppeld zijn aan de FTX-cryptobeurs. Dat geld is vermoedelijk van Yevgeniy Polyanin. Dat is een Russische man die ook door Amerika aangeklaagd werd voor zijn mogelijke werk met REvil.

Dat gebeurde ook in augustus, maar Polyanin is tot op heden nog niet gearresteerd. REvil is een typische ransomwaregroep. De groep breekt in bij computernetwerken en pakt de controle. De groep steelt data van bedrijven en zorgt ervoor dat niemand toegang krijgt tot de gestolen gegevens.

Toegang na betalen

Maar als je dan geld overmaakt, dan krijg je wederom toegang tot je eigen gegevens. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat zo’n groep je data verkoopt aan andere partijen. Voor partijen als Apple, die van nature zijn kaarten tegen de borst houdt, zijn dit vreselijke praktijken. Helemaal als een zakenpartner getroffen wordt.

Nu is er dus één lid opgepakt door de politie. Maar ondertussen zet het ministerie van Justitie de strijd onverminderd door, en is het bereid daar veel geld aan uit te geven. De criminelen kunnen tot honderd jaar achter tralies verdwijnen — maar alleen wanneer elke aanklacht voorbij de rechter komt.

Amerikaanse ministerie van Justitie