Philips Hue Starterskit voor weinig met Black Friday

Elk jaar zien we met Black Friday een aantal mooie aanbiedingen voorbij komen. En daarbij zijn er bepaalde producten waarvan we zien dat ze erg populair zijn bij onze lezers. Dat geldt met name voor de Philips Hue Starterskit.

En deze Philips Hue Starterskit heeft nu met Black Friday eindelijk een flinke prijsdaling gekregen. Het is de zogenaamde dagdeal van Bol.com. En daarmee kun je hem nu voor de helft van de prijs scoren.

Philips Hue Starterskit Black Friday-deal

Heb je altijd al geneigd om slimme lampen in huis te halen, dan is de Philips Hue-range de meest voor de handliggende keuze. Nee, het is niet de goedkoopste optie, maar het werkt wel allemaal goed en is makkelijk te bedienen via de apps op je smartphone. Deze Starterskit kost normaal zo’n 140 euro. Maar is nu voor 70 euro te scoren. En dat is gewoon een mooie deal. Daarvoor krijg je een tweetal Hue White and Color ambiance standaardlampen met E27-fitting van 1100 lumen bij instelling van 4000K. Ook krijg je een Bridge, waarmee je alles naar eigen smaak kan inrichten.

Je hebt uiteindelijk de mogelijkheid om uit 16 miljoen kleuren te kiezen. Vanuit de Philips Hue Bridge heb je de mogelijkheid om allemaal accessoires er bij te halen. Zo kun je gaan werken met timers en automatiseringen. Op die manier kun je op afstand alles bedienen. Mocht je dus het licht zijn vergeten, dan is er geen man overboord. Pak gewoon je iPhone er bij, maak verbinding en doe je ding.

Hands-free

Mocht je geen zin hebben om alles op je smartphone met je handen te besturen, dan is het ook mogelijk om je stem te gebruiken. Via Siri, Alexa of Google Assistant kun je dan opdrachten laten uitvoeren en alles op je gemak bedienen. Kortom, genoeg redenen om nu te profiteren van deze fijne aanbieding. Meer Black Friday-deals? Kijk dan hier.