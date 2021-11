Philips Hue voor een prikkie: starterkit voorzien van €39 korting

De lampen van Philips Hue zijn een groot succes en weten menig huis om te toveren tot een vrolijk paleis. Dat mag overigens ook wel, want de lampen zijn alles behalve goedkoop. Daarom is het vandaag misschien wel dé dag om te beginnen met je eerste set.

De MediaMarkt heeft de starterkit, die je doorgaans voor €138,99 op de kop tikt, voorzien van maar liefst €39. Een aardig verschil waardoor je voor relatief weinig geld je huis kunt voorzien van je eerste Philips Hue-lampen. Al moet je er dit keer wel een beetje moeite voor doen.

Philips Hue starterkit met €39 korting

Wie wel eens naar de spotjes in zijn of haar plafond zit te kijken en iets denkt te missen, die zal zonder twijfel vrolijk worden van deze aanbieding. Bij MediaMarkt is het namelijk mogelijk om drie GU10 lampen én de Philips Hue Bridge aan te schaffen voor €99,97. Het gaat om de White and Color Ambience lampen wat dus betekent dat je altijd de juiste sfeer in huis kunt creëren. Door middel van de Philips Hue-app is het mogelijk om de verlichting te dimmen, te automatiseren en te voorzien van een nieuw kleurenpalet. Daarbij is het ook mogelijk om de lampen te bedienen met een slimme assistent als Siri of de Google Assistent.

Nu zijn de lampen dus voorzien van €39 wat een mooi moment kan zijn om in te stappen. Al moet je daar dus wel een klein beetje moeite voor doen. Online zijn de lampen namelijk uitverkocht, maar in de fysieke winkels zijn er nog exemplaren te bestellen. Check dus zeker even de website van MediaMarkt als je gebruik wil maken van de aanbieding. Het nadeel is dat je ze vandaag op moet halen, het voordeel is dat je vanavond al kleurrijk op de bank kunt zitten.

Meer slimme lampen

Philips Hue kan dus een heerlijke toevoeging zijn in je huis, maar zoals gezegd mogen de lampen zeker wel iets kosten. Gelukkig heeft de markt meer te bieden dan alleen de lampen van Hue.

In het bovenstaande artikel heb ik een aantal goedkope alternatieven voor je op een rij gezet. Zo is er voor ieder wat wils en kan echt iedereen zijn huis voorzien van een beetje kleurverlichting.