Gebruikers oudere Macs klagen over problemen met Monterey

Monterey is het nieuwste besturingssysteem voor de Macs. De overgang naar het nieuwe macOS gaat niet voor iedereen heel soepel.

Apple lanceerde afgelopen week macOS Monterey. Helaas is dat niet voor iedereen helemaal goed gegaan. Een probleem wat we kennen van vorig jaar. Toen klaagden een aantal gebruikers over de overgang van hun vorige besturingssysteem naar macOS Big Sur.

Problemen met Monterey

MacRumours meldt dat het op Twitter en de Apple kanalen al verschillende klachten is tegengekomen van gebruikers. Deze zijn overigens niet allemaal hetzelfde. Mensen hebben verschillende klachten over Monterey. Dat zijn vooral gebruikers met een oudere MacBook Pro, Mac mini en iMacs. Recentere versies zoals die op de silicon-chips lijken er geen last van te hebben en kunnen dus het systeem zonder problemen draaien.

Op de verschillende internetfora komen er verschillende problemen naar boven. Zo gaat bij sommige mensen hun Mac niet meer aan sinds hun overstap naar Monterey of valt die al na vijf minuten uit. Bij een andere gebruiker doen zijn aansluitingen het meer sinds de update.

Op de verschillende Apple-support pagina’s hebben mensen ook oplossingen aangedragen voor het probleem dat de Mac niet opstart. Zo kan het een goed idee zijn voor gebruikers om de firmware van hun Mac te herstellen.

Wachten op macOS 12.1?

Hoewel de problemen met Monterey niet zo vaak lijken voor te komen als die bij Big Sur, is het natuurlijk wel zorgwekkend. De grote vraag is dan ook of je nu al wil upgraden als je een oudere Mac hebt, of dat je beter kunt werken. Apple test op dit moment al macOS 12.1, maar deze versie komt waarschijnlijk pas over een aantal weken. Wat je dan wel zeker weet is dat door te wachten de kinderziektes eruit zijn.

Ervaar je ook problemen met het nieuwe macOS? Laat het ons weten in de reacties.