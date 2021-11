Oeps: Sonos bevestigt per ongeluk de komst van de Sub Mini

Het gebeurt niet vaak dat een bedrijf zelf vroegtijdig informatie over een nieuw product lekt, maar het overkomt Sonos nu een keertje. Waarschijnlijk komt er een zogenaamde Sub Mini aan. Of dit een waardevolle toevoeging aan het audiosysteem is, dat moet uiteindelijk nog maar blijken.

Liefhebbers van het merk Sonos weten waar ze aan beginnen. Het merk biedt premium en high-end speakers, subwoofers en andere producten aan. En daar betaal je dan ook voor. Maar veel gebruikers vinden dat niet erg, omdat het met de audiokwaliteit wel snor zit en de producten heel gemakkelijk zijn te besturen via de app.

Sonos-app lekt bestaan Sub Mini

En die app, daar is het nu even om te doen. Een gebruiker op Reddit wilde namelijk zijn tweede subwoofer toevoegen aan zijn persoonlijke systeem. Nu mag je je hardop afvragen of dat echt nodig is, maar dat is weer een ander verhaal. Binnen de app drukte de persoon op de knop voor meer informatie over het toevoegen.

Op die pagina binnen de app legt Sonos uit hoe je de tweede subwoofer toevoegt. Dat is allemaal leuk en aardig, maar verderop stond ook ineens de vermelding van de Sub Mini. En voor zover wij weten, is dat geen product dat het audiomerk momenteel in zijn portfolio heeft. Waarschijnlijk maakt de audiofabrikant hier dus per ongeluk een fout.

En wat kan die?

Inmiddels is de pagina offline gehaald en vind je de Sub Mini er niet meer op terug. Heel veel maakt het niet uit, aangezien de informatie weinig prijsgaf. Je vond er niets over de specs, releasedatum of prijs. Wel stond er iets over het design: dit is een cilindrische subwoofer en dus geen ‘rond’ vierkant zoals het huidige model.

Het wachten is nu op Sonos en het moment dat het bedrijf besluit het nieuws over de Sub Mini te delen. Wellicht wordt het een goedkoper alternatief op het huidige model, dat onlangs flink in prijs gestegen is. Maar of die ook net zo mooi klinkt, dat weten we nog niet. Ook dat moeten we nog even afwachten.

Reddit