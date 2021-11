Nooit meer een MacBook Air: ‘Apple gaat het anders aanpakken’

Wie vanaf volgend jaar een nieuwe MacBook Air wil kopen zal zich rot zoeken in de winkel van Apple. Het bedrijf gaat namelijk een ingrijpende wijziging doorvoeren op het gebied van zijn populairste laptop.

MacRumors heeft een handig overzicht gemaakt van alles wat de redacteuren tot nu toe weten over de MacBook Air van 2022. Het meest opvallende onderdeel: de naam van de laptop. Apple lijkt vanaf volgend jaar afscheid te willen nemen van de naam ‘Air’.

Nieuwe MacBook Air gaat MacBook heten

Met de nieuwe MacBook Pro-modellen in de winkels is het slechts een kwestie van tijd voordat ook de MacBook Air een gedaanteverandering ondergaat. De meest populaire, en betaalbare, laptop van Apple zal waarschijnlijk in het begin van 2022 op de markt verschijnen. En wanneer het dat doet, zal de naam ‘Air’ er niet mee gepaard gaan. MacRumors laat, aan de hand van de meest recente informatie van analisten en experts, weten dat het volgende model simpelweg ‘MacBook’ gaat heten. Hiermee vervangt de MacBook Air qua naam de 12-inch MacBook uit 2015.

Mocht de beslissing daadwerkelijk genomen worden, dan neemt Apple afscheid van een iconische naam. Het bedrijf hanteerde de naam MacBook Air voor het eerst in 2008 en is daar sindsdien niet meer mee gestopt. Om de pijn een beetje te verzachten lijkt het bedrijf de nieuwe MacBook wel in veel verschillende (vrolijke) kleuren op de markt te brengen. Een bericht dat we in mei dit jaar ook al via Jon Prosser hoorden.

Geen HDMI, maar wel een notch

In het artikel van MacRumors worden alle geruchten, die tot nu toe bekend zijn, op een rij gezet. Daaruit is op te maken dat de nieuwe MacBook Air, mochten de geruchten kloppen, niet alle voordelen van de nieuwe Pro-modellen met zich meedraagt. Zo is er door het nieuwe ontwerp ruimte voor meer poorten, maar lijkt Apple daar geen gebruik van te maken. De MacBook van 2022 wordt volgend de huidige informatie voorzien van meer USB-Poorten en een MagSafe-aansluiting, maar niet van een HDMI-aansluiting en een SD-kaart slot.

De verwachting is wel dat de nieuwe MacBook voorzien wordt van hetzelfde miniLED-beeldscherm als de Pro-modellen. Dat houdt in dat dus ook bij deze laptop de notch een plekje krijgt.