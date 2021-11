Nieuwe Magic Mouse nodig? Dan kun je het beste bij Amazon zijn!

Het zal je inmiddels al zijn opgevallen dat webwinkels al druk bezig zijn met Black Friday. Officieel gezien is vrijdag pas de grote dag, maar er wordt nu al aardig met korting gesmeten. Zo kun je naast een M1 MacBook Air ook je nieuwe Magic Mouse goedkoper aanschaffen.

De Nederlandse tak van Amazon heeft de Magic Mouse van Apple in de aanbieding. In vergelijking met de Apple Store kun je hem dit keer voor ongeveer €25 onder de adviesprijs aanschaffen.

Amazon geeft korting op Magic Mouse

De Magic Mouse is een heerlijke accessoire voor mensen met een iMac of MacBook. Het staat je natuurlijk vrij om een muis te kiezen van een ander merk, maar eerlijkheid gebied me te zeggen dat Apple’s model wel echt het lekkerste werkt. Al vraag ik me nog steeds af, waarom niemand tot op heden bedacht heeft dat de Lightning-port toch echt op een zeer onhandige plek zit. Maar goed, terug naar de aanbieding.

De Magic Mouse kost consumenten in de Apple Store al snel €85, maar is in andere webwinkels doorgaans goedkoper op de kop te tikken. Zo is de accessoire al snel rond de €70 te verkrijgen. Alleen doet Amazon er dankzij Black Friday nog een schepje bovenop. Het bedrijf verkoopt de Magic Mouse op dit moment voor de prijs van €59,90. Aardig de moeite waard, dacht ik zo.

Als je hem nu bestelt heb je de muis morgen al in huis. Wel zo lekker.

Black Friday bij OMT

Zoals gezegd zijn webwinkels al druk bezig met Black Friday. De gekte begon afgelopen vrijdag al en zal minstens nog een week gaan duren. Voor bedrijven een manier om ongegeneerd reclame te blijven maken, voor ons als consument gewoon heel veel voordeel. Zo tik je bijvoorbeeld de Apple Watch Series 6, M1 MacBook Air of iPad Air (2020) met aardig wat korting op de kop.

Ben je benieuwd naar al deze aanbiedingen of wil je überhaupt een duidelijk overzicht? Check dan zeker even deze pagina!