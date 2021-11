Netflix en Spotify hebben iets bijzonders voor je tijdens Thanksgiving

Krijg je geen genoeg van al die series op Netflix en gebruik je Spotify regelmatig? Dan kun je nu genieten van extra content. De bedrijven lanceren namelijk een speciale hub waar je officiële soundtracks van populaire series en films kunt vinden.

Het mooiste is: je hoeft geen betalende gebruiker te zijn – van Netflix of Spotify – om hier toegang tot te krijgen. Vraag je je dus wel eens af wat voor muziek ze nou gebruiken in populaire films en series op de videostreamingdienst, dan tref je de audiotracks voortaan allemaal netjes aan bij de muziekstreamingdienst.

Netflix en Spotify slaan handen ineen

Via deze link bezoek je de zogenaamde Netflix Hub direct. Daar tref je officiële afspeellijsten aan van series als La Casa de Papel, On My Block en Bridgerton. Ook beluister je hier de volledige soundtracks van series als de onlangs gelanceerde Cowboy Bebop, Bruised en – hoe kan het ook anders – de Zuid-Koreaanse hit Squid Game.

Ben je een fervent podcastbeluisteraar? Dan biedt de Netflix Hub ook wat voor jou. Je krijgt namelijk toegang tot podcasts als Okay, Now Listen, Netflix Is a Daily Joke, 10/10 (Would Recommend) en The Crown: The Official Podcast. Kortom: als fan van de streamingdienst kun je eigenlijk niet om deze content heen.

Spotify rolt nog een toffe feature uit

Daarnaast rolt Spotify de verbeterde albumervaring uit voor de film The Harder They Fall. Je werpt daar een blik achter de schermen en ziet hoe ze de soundtrack van de nieuwe film tot stand brachten. Die soundtrack heeft muziek van onder meer Jay-Z, Kid Cudi, Koffee en Lauryn Hill.

Daar blijft het niet bij. De La Casa De Papel-pagina heeft namelijk verse content en biedt een quiz aan waarmee je checkt op welk personage uit de serie je lijkt.