Netflix Games vanaf vandaag ook beschikbaar voor iPhone en iPad

Vorige week werd bekend dat Netflix Games, een nieuwe onderdeel van de streamingdienst, uitgerold werd op Android. Vanaf vandaag kunnen ook mensen met een iPhone of een iPad aan de slag.

Mensen met een iOS of iPadOS-apparaat kunnen vanaf nu dus ook aan de slag met games als Stranger Things: 1984 en Shooting Hoops.

Netflix Games beschikbaar voor iPhone en iPad

Netflix Games is een nieuwe feature binnen de app van het platform, al werkt het wel iets anders voor mensen met een iPhone of een iPad. Dankzij de regels in de Apple App Store is het volgens Netflix niet mogelijk om de games direct aan te bieden binnen de app. Al gaat dat nog wel veranderen. Netflix laat weten dat er de titels vandaag ergens in de applicatie verschijnen.



Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

Mensen met een Netflix-account kunnen genieten van de volgende titels:

Stranger Things 3: The Game

Stranger Things: 1984

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter (Up)

Abonnees kunnen ook nog op een nieuwe titel rekenen. Hextech Mayhem: A League of Legends Story is gratis op iOS en Android te spelen voor mensen met een actief Netflix-account. Wil je de titel op de Nintendo Switch of de PC ontdekken, dan kost het je ongeveer €10.

Niet streamen, maar downloaden

Ondanks het feit dat Netflix Games onderdeel is van de streamingdienst, is het niet mogelijk om de spelletjes ook daadwerkelijk te streamen. Netflix pakt het wat dat betreft hetzelfde aan als Apple Arcade. Je download de titels dus op je smartphone en kunt ze van daaruit spelen.

