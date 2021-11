Netflix brengt eindelijk games uit en die zijn gratis te spelen

Lang heeft Netflix gesproken over gaming en daar iets mee te doen. En daar is nu eindelijk iets mee gebeurd. Het is nu namelijk mogelijk om games te downloaden op je smartphone.

Netflix Games, zoals de service op originele wijze wordt genoemd, is op dit moment enkel nog beschikbaar voor Android-gebruikers. Maar het is de verwachting dat dit uiteindelijk ook voor de mensen met een iPhone mogelijk wordt. De service werd via een blog aangekondigd.

Netflix Games op je smartphone

Op dit moment bestaat de catalogus van Netflix Games uit vijf titels: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up. Geen games die je qua naam volledig doen wegblazen, maar volgens het bedrijf is dit het begin van wat komen gaat. In de nabije toekomst zou hetgeen dus flink moeten worden uitgebreid en zou het dus een tegenhanger kunnen gaan worden voor Apple Arcade.

Wanneer je een Android-smartphone in je bezit hebt en een actief abonnement, dan moet je de games kunnen vinden in een aparte categorie of rij, vergelijkbaar met hoe films en series worden aangeboden via Netflix. Je hoeft er geen extra geld voor te betalen. Afhankelijk van je abonnementsvorm, is het mogelijk om de games zoals die worden aangeboden op vier verschillende apparaten te downloaden en te spelen. Sommige games hebben daarbij een actieve internetverbinding nodig, terwijl andere titels ook offline zijn te spelen. De games zijn overigens niet beschikbaar op de zogenaamde Kids-accounts binnen de service.

Echt het begin

Netflix Games is op dit moment dus nog erg beperkt, maar het bedrijf wil er serieus mee losgaan. Zodoende is de kans groot dat we op termijn steeds meer titels er op kunnen verwachten. Dat zullen games zijn die gebaseerd zijn op series en films die het bedrijf aanbiedt, maar het is ook mogelijk dat het om gewoon totaal nieuwe producties gaat. Wanneer de service op de iPhone komt, dat is nog niet bekend.