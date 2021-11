Meta stelt end-to-end encryptie Facebook Messenger en Instagram uit

Facebook Messenger en Instagram moeten het voorlopig nog zonder encryptie doen van gebruiker tot gebruiker. In elk geval tot 2023. Meta, het moederbedrijf achter de communicatiediensten, laat weten dat hier een goede reden voor is. Een Britse liefdadigheidsinstelling voor kinderbescherming vreest namelijk voor de online veiligheid van jonge gebruikers.

Antigone Davis, verantwoordelijk voor de wereldwijde veiligheid bij Meta, laat in een reactie op de Telegraph weten dat de versleuteling niet voor 2023 verschijnt. “We willen het goed doen en daar onze tijd voor nemen. Daarom rollen we de end-to-end encryptie pas ergens in 2023 uit voor iedereen.”

Meta stelt plannen voor versleuteling uit

De National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), een Britse liefdadigheidsinstelling voor kinderbescherming, zegt dat privégesprekken de “frontlinie van online kindermisbruik” behelzen. Dergelijke versleuteling beschermt ook kinderlokkers van de politie en de platformhouders, aldus de instelling.

Niemand kan lezen wat er wordt gezegd, dus niemand kan dat soort mensen tegenhouden. Ondertussen is de end-to-end encryptie reeds een standaardoptie voor Meta’s WhatsApp. Daarnaast is het zo dat stem- en videogesprekken eveneens van gebruiker tot gebruiker versleuteld zijn op Facebook Messenger.

Groot voorstander van encryptie

Davis is natuurlijk groot voorstander van encryptie en meldt dat kindermisbruik op andere manieren opgespoord kan worden. Via data die niet versleuteld is, zoals accountinformatie en gebruikersrapportages. WhatsApp biedt deze middelen ook aan, waardoor verdacht gedrag meteen te melden is bij de politie.

De NSPCC is blij met het besluit van Meta om voorlopig geen versleuteling uit te rollen op deze platformen. “Niet voordat het bedrijf de juiste maatregelen treft tegen online kindermisbruik”, aldus Andy Burrows, het hoofd van de organisatie. Dergelijke opties voor berichtendiensten zouden het werk van de politie niet in de weg mogen zitten als het om kindermisbruik gaat, zei Priti Patel, minister van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, in april.

Telegraph