NBA-legende Magic Johnson krijgt eigen documentaire op Apple TV+

Met The Last Dance had Netflix een weergaloze documentaire reeks over de NBA-GOAT Michael Jordan. Maar hij is natuurlijk niet de enige legende. Daarom is het niet heel erg gek dat Magic Johnson zijn eigen documentaire krijgt op Apple TV+.

Magic Johnson was een grootheid in de jaren tachtig en begin jaren negentig. De Point Guard van de Los Angeles Lakers werd destijds samen met Larry Bird gezien als één van de beste spelers van zijn generatie. Maar daarbuiten speelde er ook veel rondom de speler.

Magic Johnson krijgt Apple TV+-serie

Earvin “Magic” Johnson is vijf keer kampioen geworden met Los Angeles Lakers en wordt dus gezien als een absolute held. Daarnaast kwam hij extra in het nieuws toen in 1991 bleek dat hij HIV-positief was. Op dat moment was er nog niet heel erg veel bekend van de ziekte en was er angst dat hij het virus kon overbrengen op het moment dat hij tijdens het spelen een wond opliep. Als gevolg daarvan stopte hij direct met spelen. Later kwam hij nog wel terug en speelde hij onder andere in het Dream Team op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona.

De Apple TV+ documentaire bestaat uit vier afleveringen en draait om het leven en het spel van Magic Johnson. Je ziet hoe hij opgroeide, een basketbal-legende werd en wat hij heeft betekent voor de discussie rondom HIV. Maar ook gaat het over zijn succes als zakenman en wat hij vandaag de dag nog meer doet. Apple beschrijft de reeks zelf als volgt:

Apple TV+ today announced a new documentary event series that will chronicle the life and career of two-time NBA Hall of Famer and cultural icon Earvin “Magic” Johnson. A New Slate Ventures and XTR Production, the four-part docuseries will explore the remarkable accomplishments and global impact of Johnson’s life, both on and off the court. From his humble beginnings in Lansing, Michigan to becoming a five-time NBA champion with the Los Angeles Lakers, he changed the conversation around HIV and transcended into a community activist and successful entrepreneur. Featuring never-before-seen footage and interviews with Magic, powerhouses from business and politics, and those in his inner circle, the series will offer an unprecedented look at one of sport’s all-time greats.

Meer basketbal

Wil je meer basketbal zien op Apple TV+? Dan kun je nu ook alvast met Swagger aan de slag.