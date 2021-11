macOS Monterey vanaf nu veilig op je Intel-Mac te installeren

Vorige week werd duidelijk dat macOS Monterey, het nieuwe besturingssysteem voor de Mac, niet heel voordelig was voor Intel-Macs. Er ging namelijk een vrij groot risico aan het installeren van de nieuwe software.

Er doken verschillende meldingen op van gebruikers wiens MacBook volledig vastliep tijdens of na de installatie van de update. Vervelend, maar gelukkig heeft Apple een oplossing gevonden.

Veilig op je Intel-Mac

Apple laat vandaag weten een bug in macOS Monterey te hebben opgelost. Volgens het bedrijf waren er een klein aantal gebruikers die last hadden van problemen met de installatie van het systeem. Ondanks het feit dat het probleem uitvoerig besproken werd op social media ging het volgens Apple slechts om alle modellen met een T2-chip aan boord. In de praktijk zijn dat nog aardig wat laptops. In totaal zijn er nu 16-modellen met de T2-chip.

Via Rene Ritchie maakt Apple bekend dat de bug ervoor zorgde dat de Macbook niet meer opstartte. Het is dus dat probleem dat verholpen is en mensen met een Intel-mac in huis kunnen macOS Monterey dus met een gerust hart installeren.

macOS Monterey

macOS Monterey is het nieuwe besturingssysteem voor de Mac. De opvolger van Big Sur werd tijdens WWDC 21 aangekondigd en is nu enige tijd te downloaden. Dankzij het nieuwe besturingssysteem heb je als consument toegang tot een aantal nieuwe functionaliteiten. Denk hierbij aan Quick Notes, SharePlay en AirPlay ondersteuning. Om je een goede indruk te geven van wat het systeem te bieden heeft, en waarom je over zou willen stappen, heb ik in het onderstaande artikel de beste toevoegingen op een rij gezet:

Helaas is de beste functionaliteit, Universal Control, nog niet beschikbaar. Via deze weg is het mogelijk om je MacBook, iMac en iPad tegelijkertijd te gebruiken met slechts één muis en toetsenbord. Meer weten? Lees dan zeker even dit artikel!