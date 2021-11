macOS Monterey: 5 features waarvoor je over zou kunnen stappen

Het duurde een baard voor hij er was, functionaliteiten zijn niet direct beschikbaar en mensen klagen over Safari: macOS Monterey heeft op het eerste gezicht niet de beste reputatie. Toch is het besturingssysteem voor je Mac er eentje waar je best enthousiast over kunt zijn.

Waarom precies? Dat is een hele goede vraag!

macOS Monterey: 5 features

Er zijn een aantal macOS Monterey features waarvoor je, naar mijn idee, de overstap zou kunnen maken. De keuze ligt natuurlijk altijd nog bij jou, maar je kunt ze op z’n minst leren kennen. Daarom zet ik er vijf op een rij.

#1 Snelle notities

Dankzij iPadOS 15 hebben we al even met de Snelle Notities kunnen spelen. Het is een handige manier om snel de applicatie te openen, zodat je belangrijke zaken direct op kunt schrijven. Iets dat verdomd handig is op de iPad, maar naar mijn idee pas echt tot zijn recht komt met macOS Monterey. Want als je ergens snel notities wil maken, tijdens een meeting bijvoorbeeld, dan is het wel op je Mac.

#2 macOS Monterey: AirPlay

Met de introductie van macOS Monterey is AirPlay voor Mac ook eindelijk een feit. Waar het al mogelijk was om via deze weg andere apparaten als tweede beeldscherm te gebruiken, is het nu mogelijk om ook content van je iPhone of iPad te delen. Je kunt het scherm klonen naar de Mac of content van je favoriete streamingdienst bekijken op het imposante beeldscherm van je iMac of MacBook.

Het is hierdoor ook mogelijk om content van Mac naar Mac te streamen. Zo kun jij dus het beeldscherm van je ene Apple-computer naar dat van je andere klonen. Hoe lekker is dat?

#3 FaceTime ook beter op Mac

iOS 15 (en iPadOS 15) heeft een hoop prettige verbeteringen voor FaceTime met zich meegebracht. Die verbeteringen worden nu ook doorgevoerd naar macOS Monterey. Nieuwe functionaliteiten zoals SharePlay, waarmee je op afstand met vrienden kunt genieten van muziek, films of series, zijn dus ook beschikbaar.

Daarbij denk ik dat FaceTime, door dat macOS Monterey de verbeteringen ook met zich meebrengt, meer gebruikt gaat worden. Ik zie namelijk niet heel veel Android-gebruikers FaceTime gebruiken, maar zie op zakelijk gebeid wel voor Windows-gebruikers de overstap maken. Zeker nu we, waarschijnlijk de komende maanden, weer meer vanuit huis moeten werken.

#4 macOS Monterey: Focus

Als we het dan toch over geweldige iOS 15 features hebben: Focus is ook beschikbaar voor Mac. Dankzij macOS Monterey is het mogelijk om de uitgebreide ‘niet storen’ functionaliteit te gebruiken. Je kunt hierdoor op de gewenste momenten je Mac volledig naar je eigen hand zetten.

Ik kan je natuurlijk een korte samenvatting geven van de functionaliteit, maar collega Raymon legt het je uitgebreid uit in het bovenstaande artikel.

#5 Opdrachten op je Mac

De Apple-app Opdrachten werd geïntroduceerd voor iPhone en iPad, maar is dankzij macOS Monterey nu ook beschikbaar voor Mac. Best lekker, want in combinatie met Focus kun jij op deze manier je ideale werkroutine instellen. De vooringestelde opdrachten zijn aangepast voor de computers van Apple, maar je kunt natuurlijk ook in deze variant helemaal zelf aan de slag gaan.

De intergratie gaat overigens ontzettend diep in macOS Monterey. Van het Dock tot de Finder en van Spotlight tot Siri: ze zijn allemaal te gebruiken met de Opdrachten-app. En ze werken uiteraard samen met andere apparaten zoals je iPhone en je iPad.

Pas op met je Intel-Mac

macOS Monterey is wat mij betreft alles behalve een saaie upgrade te noemen. De bovenstaande redenen zouden genoeg moeten zijn om de overstap te maken, maar toch wacht ik met mijn persoonlijke laptop nog wel even. Waar ik op dit moment gebruikmaak van de 16-inch M1 Pro MacBook Pro als mijn Daily Driver, heb ik voor eigen gebruik een 13-inch MacBook Pro uit 2017. Een model met een Intel-chip, dus.

Afgelopen week werd duidelijk dat voor mensen met een Intel-Mac de overstap naar macOS Monterey nog niet heel soepeltjes verloopt. Meer weten? Lees dan zeker even het artikel hierboven!