MacBook Pro niet voor gaming? 5 games die het tegendeel bewijzen!

Wanneer je een gloednieuwe MacBook Pro hebt gekocht, dan heb je daar waarschijnlijk verschillende redenen voor. Gaming is vaak niet het eerste waar je aan denkt wanneer je zo’n nieuw apparaat koopt, maar dat neemt niet weg dat het wel mogelijk is.

Er zijn vandaag de dag redelijk wat games die je kunt scoren die gewoon goed draaien op je Apple-apparaat, zoals een MacBook Pro. Dit zijn daarbij vijf games die je met een gerust hart kunt gaan proberen.

Games voor je MacBook Pro

Civilization VI

De eerste game in dit lijstje is er één die echt alweer wat jaartjes uit is, maar geldt als persoonlijke favoriet. Civilization VI werkt al redelijk op de oude MacBook Pro en door de nieuwste upgrades gaat het allemaal net wat beter. In de game is het zaak dat je je eigen rijk op bouwt. Daarbij kun je samenwerken met andere volkeren, maar kun je ook de oorlog verklaren en de vijand vernietigen. Door de extra kracht gaan turns net iets sneller en kun je zodoende beter je rijk uitbreiden.

Shadow of the Tomb Raider

Heb je liever een actie game op de MacBook Pro, dan zijn er op dat gebied ook wat keuzes. Wat te denken van Shadow of the Tomb Raider? De game is inmiddels alweer een paar jaar oud, maar nog zeker de moeite waard. De game draait behoorlijk goed op de nieuwe laptop. Wanneer je hem op een 1080p-resolutie speelt, dan kun je framerates van 50 tot 60 halen, waardoor alles soepel op het beeldscherm krijgt. De onderstaande video laat je zien hoe het er een beetje uitziet.

Football Manager

Deze week verschijnt met Football Manager 2022 de nieuwste game in de reeks. Het is al een paar jaar mogelijk om de games op Apple-apparaten te spelen en dat werkt dus ook gewoon op de nieuwe MacBook Pro. De game is niet heel erg zwaar, maar dankzij de extra kracht zul je merken dat het verwerken van data op de achtergrond een stuk sneller gaat. Dus pak een Engels team uit de lagere divisies en probeer daarmee uiteindelijk de Champion’s League te winnen.

Metro Exodus

Ben jij meer van de shooters, dan is Metro Exodus een game om te proberen. De game kwam een paar jaar geleden uit en neemt je mee naar het Rusland nadat er een paar atoombommen op zijn gevallen. De overlevenden moet in de metrostelsels zien te overleven, maar in dit deel reis je door het land op zoek naar plekken waar je een nieuw bestaan op bouwt. De game maakt gebruik van mooie lichteffecten en die komen op de MacBook Pro redelijk goed tot zijn recht. In een 1440p-resolutie haal je 40-50fps. Maar als je gaat voor een 1080p-resolutie, dan tik je bijna de 100fps aan.

Deus Ex: Mankind Divided

Knal jij liever in de toekomst? Dan is het wellicht een idee om Deus Ex: Mankind Divided eens te proberen. Net als de andere actie-games is dit een titel die alweer wat jaartjes oud is, maar nog altijd dik de moeite waard. Mocht je hem nog niet eerder hebben gespeeld, dan kun je hem proberen om de MacBook Pro. Io een 1080p-resolutie haal je 50 tot 60 fps. Wil je een 1440p resolutie, dan daalt dat naar tussen de 45 en 55 fps.

En dit is dus maar een kleine selectie van wat er allemaal mogelijk is qua gaming op de MacBook Pro. Wil je meer lezen over dit product? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.