[REVIEW] 16-inch MacBook Pro (2021): terug naar de goede oude tijd

De 14-inch en 16-inch MacBook Pro zijn hét bewijs dat vroeger alles beter was. De twee laptops nemen ons namelijk mee naar de gloriedagen van de laptops van Apple. Laptops die met de technologie van vandaag de dag de hele markt op hun kop weten te zetten. De MacBook Pro is weer voor de Pro’s en de goede oude tijd is weer terug.

Na een testperiode van twee volle weken legt Mark je in deze review uit wat de sterke punten van de nieuwe MacBook Pro zijn en op welke gebieden de laptop nog steken laat vallen.

MacBook Pro (2021): onze gebeden zijn gehoord

Man, wat hebben we lang op deze MacBook Pro moeten wachten. In de afgelopen paar jaar kreeg ik toch sterk de indruk dat de gloriedagen van Apple laptops achter ons lagen. De komst van de M1 MacBook Pro zorgde voor opluchting. Maar feit bleef nu eenmaal dat de grootste nadelen van de current-gen MacBooks nog aanbleven.

De laptops hebben namelijk flink wat te verduren gekregen. Het maakt niet uit of we het hebben over het fragiele beeldscherm, krakkemikkige toetsenborden of de introductie van de Touch Bar: de MacBook Pro was niet meer het premium product wat het ooit was. Iets dat we over de M1 Pro 16-inch MacBook Pro echt niet kunnen zeggen. Al is het al, omdat de naam zo imposant klinkt.

Welk model heb ik getest?

Er zijn veel verschillende MacBook-modellen te koop in de Apple Store. Zo ook van de nieuwe serie die Apple tijdens het Unleashed-evenement introduceerde. In dit artikel kun je lezen welke modellen allemaal te koop zijn.

Ik heb er zelf logischerwijs eentje getest en vind het persoonlijk wel belangrijk dat je weet op welk model deze review gebaseerd is. Mijn M1 Pro 16-inch MacBook Pro is voorzien van de volgende specificaties:

Beeldscherm: 16-inch Liquid Retina XDR-Display (3456 x 2234 Pixels | 254ppi)

16-inch Liquid Retina XDR-Display (3456 x 2234 Pixels | 254ppi) Chip: Apple M1 Pro

Apple M1 Pro CPU: 10-core CPU (8 prestaties en 2 efficiëntie)

10-core CPU (8 prestaties en 2 efficiëntie) GPU: 16-core

16-core Neural Engine: 16-core

16-core Geheugen-bandbreedte: 200 GB/s

200 GB/s Werkgeheugen: 32GB

32GB Opslagcapaciteit: 1 TB

1 TB Prijs configuratie: €3439

Of ik me het binkie voel met 32GB aan werkgeheugen in mijn rugtas? Oh, ja zeker wel!

MacBook Pro (2021): terug naar de goede oude tijd

Met de Macbook Pro (2021) gaan we terug naar de goede oude tijd. De tijd waarin Apple efficiëntie boven een strak ontwerp zette en daarmee dus ook direct de tijd waar USB-Hubs niet aan de orde waren. Al is dat nu niet helemaal het geval. Waar je MacBook Pro namelijk beschikt over een HDMI-kabel, een SD-kaart slot én drie USB-C ports, is het niet mogelijk om direct een USB-A apparaat in je laptop te prikken. In sommige gevallen heb je dus alsnog een Hub nodig, maar over het algemeen zit je gebakken.

Al zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. De HDMI-aansluiting is bijvoorbeeld een HDMI 2.0-port en geen 2.1-port. Een 4K resolutie met 60fps is dus te halen, maar je kunt met dit Pro-model niet het beste van het beste in huis halen. Dat geldt overigens ook voor het SD-kaart slot. Deze ondersteunt bijvoorbeeld XDXC, maar geen UHS III. Daarbij moet ik ook eerlijk zeggen dat ik het een gemiste kans vind dat er nergens een ethernet-aansluiting te bekennen is. Net als bij de huidige iMac had deze aansluiting bijvoorbeeld in de adapter kunnen zitten.

Wat de MacBook Pro (2021) overigens wel heeft is High Impendance-ondersteuning. Deze zit verwerkt in de 3.5mm headphone jack. Deze functionaliteit is voornamelijk fijn voor de audiofielen onder ons, want hierdoor is er geen versterker of speciale adapter meer nodig voor professionele koptelefoons.

Een uitstekend toetsenbord

Apple heeft vorig jaar al toegegeven dat het vlindertoetsenbord misschien niet zo’n groot succes was als het bedrijf eerst deed voorkomen. De M1 MacBook Pro en Air werden voorzien van een toetsenbord met schaarmechanisme. Een groot succes waar dit jaar nog een schepje bovenop gedaan wordt.

De MacBook Pro (2021) heeft namelijk afscheid genomen van de Touch Bar. Vanaf nu is het mogelijk om volop gebruik te maken van de functietoetsen, zonder dat daar een hoop gedoe aan vooraf gaat. Al is het natuurlijk wel jammer dat die Touch Bar nooit echt zijn volle potentie heeft bereikt.

Dat kunnen we over dit toetsenbord overigens niet zeggen, want het is echt goddelijk om te typen op dit apparaat. Het toetsenbord is uitstekend verlicht en de travel is naar mijn idee precies goed. Daarbij zit er ook een vernieuwde Touch ID-knop op de MacBook Pro (2021). Deze is iets steviger en dat vind ik persoonlijk ook wel fijn.

Een beeldscherm waar je u tegen zegt

De nieuwe MacBook Pro (2021) is overigens ook voorzien van een nieuw beeldscherm. Het gaat om een 10-bit mini-LED beeldscherm van 16-inch (in mijn geval) met HDR en Promotion. Deze combinatie zorgt voor haarscherp, helder beeld en ik kan er flink van genieten. Het bewerken van video’s, foto’s of het bekijken van films of series: het is echt heel prettig op dit beeldscherm.

Dat scherm is dus ook voorzien van de ProMotion-technologie. Dit is dezelfde technologie die Apple gebruikt voor de iPhone en iPad. Het zorgt ervoor dat het beeldscherm sneller ververst wordt, waardoor alles een stuk vloeiender lijkt te gaan. Persoonlijk ben ik groot fan van de technologie op de iPhone en de iPad, maar merk ik er op de 16-inch MacBook Pro (2021) niet heel veel van. Het is te zien dat de technologie wordt toegepast, maar de voordelen zijn minder opvallend dan bij de eerder genoemde apparaten.

Is die notch echt zo erg?

De notch is overigens wel opvallend. Wanneer je de laptop voor het eerst ziet zal de inkeping in het scherm direct opvallen. Maar waar er online heel veel commentaar is op die notch, moet ik heel eerlijk zeggen dat hij me geen seconde heeft gestoord. Speelt de software er handig op in? Nee, dat zeker niet. Maar het resulteert wel in veel kleinere schermranden en in tegenstelling tot de vorige modellen is dat wel echt een winst. Daarbij wen je er, net als bij de iPhone, ongelofelijk snel aan.

Het enige wat ik wel echt jammer vind aan de notch van de MacBook Pro (2021) is het gebrek aan Face ID. Waar Apple zelf voor ogen heeft dat de consument voornamelijk meer gebruik zal maken van Touch ID, ben ik van mening dat Face ID wel echt een toegevoegde waarde zou zijn. Nu is het zo dat de webcam, het LED-systeem, de Ambient Light-sensor en White Balance-sensor er voor zorgen dat de notch al vrij vol zit. Maar ik hoop toch dat Apple daar in de toekomst iets op zou kunnen vinden.

MacBook Pro (2021): ontzettend snel, krachtig en heel veel meer

Het voelt een beetje onnodig om te zeggen dat de M1 Pro 16-inch MacBook Pro (2021) ongelofelijk snel is. Maar goed, dat is wel een beetje hét ding van deze laptop. Professionals zullen zonder enige twijfel uitstekend uit de voeten kunnen met dit apparaat. De laptop is namelijk niet alleen sneller dan je had kunnen bedenken, maar misschien ook had durven dromen.

Om je een goede indruk te geven van hoe snel de MacBook Pro (2021) eigenlijk is, zet ik een paar voorbeelden op een rij:

Code | Het is mogelijk om 8 Testing Scripts tegelijk te draaien op de laptop. Het 16-inch MacBook Pro model met een Intel chip kan er bijvoorbeeld maar drie tegelijk draaien

Het is mogelijk om 8 Testing Scripts tegelijk te draaien op de laptop. Het 16-inch MacBook Pro model met een Intel chip kan er bijvoorbeeld maar drie tegelijk draaien 3D ontwerpen | In Cinema 4D is een project met 4.300.000 polygons uitstekend te bewerken. Van Flat Shades tot Realtime Shadows: alles is direct te bewerken zonder problemen

In Cinema 4D is een project met 4.300.000 polygons uitstekend te bewerken. Van Flat Shades tot Realtime Shadows: alles is direct te bewerken zonder problemen 3D ruimteschip | In Octane X is het mogelijk om een project met maar liefst 136.000.000 polygons te bewerken. Het project in kwestie was 35GB groot en door voorgaande laptops bijna niet eens te openen. Ik heb dit project zonder enige problemen kunnen bewerken en bekijken.

In Octane X is het mogelijk om een project met maar liefst 136.000.000 polygons te bewerken. Het project in kwestie was 35GB groot en door voorgaande laptops bijna niet eens te openen. Ik heb dit project zonder enige problemen kunnen bewerken en bekijken. Muziek | De professional die zijn MacBook Pro (2021) wil gebruiken voor muziekprojecten zit ontzettend goed. Op mijn model staat een project klaar in Logic Pro met maar liefst 1500 verschillende tracks. Ook hier ervaar ik weinig tot geen problemen

De professional die zijn MacBook Pro (2021) wil gebruiken voor muziekprojecten zit ontzettend goed. Op mijn model staat een project klaar in Logic Pro met maar liefst 1500 verschillende tracks. Ook hier ervaar ik weinig tot geen problemen Video | Het laatste voorbeeld is gericht op video, gezien veel professionals deze laptop daarvoor zullen gebruiken. Een 8K project met HDR is kinderspel voor de laptop. Ik heb zelfs een project geopend waarbij ik gebruikmaakte van een project waar 7 beelden tegelijkertijd in beeld waren. Deze speelde zonder problemen af en waren zonder problemen aan te passen.

Zoals ik al zei: de MacBook Pro (2021) modellen met de M1 Pro en M1 Max chips zijn absolute beesten.

De batterij die het verdient

Een laptop met zulke prestaties verdient overigens ook een imposante batterij. Gelukkig heeft de MacBook Pro (2021) deze dan ook gekregen. Ik heb de laptop uitvoerig getest om zijn volle potentie te benutten, maar het bewerken van 8K video’s of het maken 3D-animaties is niet iets wat ik iedere dag voor mijn werk doe.

Daarom kan ik alleen goed aangeven wat deze 16-inch MacBook Pro (2021) voor mij te bieden heeft. Op dagelijkse basis bewerk ik regelmatig beelden, doe ik onderzoek, ben ik veel aan het (video)bellen, bekijk ik content en schrijf ik voornamelijk teksten. Met deze bezigheden heb ik gemiddeld anderhalve werkdag met een volle lading kunnen doen. Een uiterst imposant resultaat dat ervoor zorgt dat ik altijd en overal mijn werk kan doen.

Mocht die batterij overigens wel opgeladen moeten worden, dan is dat eigenlijk ook zo gepiept. Door de 140W oplader die bij mijn laptop werd geleverd is het mogelijk om de laptop binnen 30 minuten voor de helft op te laden. Voldoende om bijna de hele werkdag door te komen, dus. Ideaal!

MacBook Pro (2021): eindelijk weer voor de Pro’s

De MacBook Pro (2021) is aanzienlijk duurder dan zijn 13-inch voorganger. Dat is voor sommige mensen een bittere pil, maar besef dat we hier te maken hebben met een absoluut Pro-model. Dat is na de afgelopen jaren misschien een beetje wennen, maar dit is met gemak de aller krachtigste laptop die je op de markt kunt krijgen.

De MacBook Pro (2021) is een absurde laptop die alleen de echte professionals tot hun volle potentie kunnen gebruiken. En dan nog ben je een hele grote jongen als je de ventilator überhaupt aankrijgt. Het begint zo een beetje op billen likken te lijken, maar ik kan er gewoon niet omheen. De nieuwe MacBook Pro is eindelijk weer voor de Pro’s en brengt ons terug naar de gloriedagen van de laptops van Apple.