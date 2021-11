MacBook gigantisch populair in Q3: zoveel verkocht Apple er

De MacBook is ontzettend populair op dit moment. De verkopen zijn zo goed dat Apple nieuwe records verbreekt.

De MacBook-varianten van Apple ondergaat veel vernieuwingen. We zien nu zelfs de beruchte notch, maar ook aan de binnenkant is het een en ander veranderd. Zo zien we natuurlijk Apple’s eigen Sillicon-chips terug. Dat weet ook de consument te waarderen.

Apple zet een record met de Macbook

Apple heeft in het derde kwartaal van dit jaar 6,5 miljoen MacBooks verkocht. Dat is een record voor het bedrijf. De verkopen zijn met 10 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020.

De cijfers zijn opvallend, zeker als je het chiptekort in de technische sector meeneemt. Toch lijkt dat wel degelijk invloed te hebben op de verkopen van Apple. Zo kon Apple nog meer MacBooks verkopen als deze er niet was volgens analist Chirag Upadhyay. Ook de toename van transportkosten zijn er debet aan. Aan iMore laat hij weten: “De commerciële klanten zijn toegenomen nu werknemers weer terug naar kantoor mogen om de productiviteit te verbeteren. De markt van het onderwijs is beter geworden door de back to school-acties.”

Opvallende cijfers

Het zijn opvallende cijfers, aangezien Chromebooks weer minder hard groeien. Daar lijkt de groei juist gestagneerd, omdat consumenten volgens Eric Smith, Director of Connected Computing, juist hun geld aan andere zaken uit willen geven.

Apple doet het dus goed met de MacBook. Het heeft nu een marktaandeel van 10 procent in de laptopmarkt. Natuurlijk zijn er nog steeds grotere spelers op de markt. Zo zijn Asus, Lenovo, HP en Dell nog steeds groter, al bieden zij natuurlijk ook laptops aan in een goedkoper segment dan waarin Apple zit.

Mogelijk neemt de verkoop van de Macbook dit kwartaal een nog verdere sprong door de nieuwe MacBook Pro met M2-chip die ook weer goede cijfers laat zien. Onze eerste indruk daarover lees je hier.