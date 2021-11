Nieuwe M1 MacBook Air kopen? Je tikt ‘m nu met €250 korting op de kop!

Was jij al van plan om een nieuwe M1 MacBook Air aan te schaffen? Dan is dit misschien wel het moment! Dankzij Black Friday is het mogelijk om hem met €250 korting op de kop te tikken.

Black Friday start officieel pas volgende week, maar webwinkels kunnen niet meer wachten. Ze smijten nu al met aardig wat korting. Ideaal, want daar kan jij dus mooi van profiteren!

M1 MacBook Air met €250 korting

De M1 MacBook Air is tot op heden de krachtigste en meeste efficiënte Air. De laptop is voorzien van de Apple Silicon M1-chip en is daardoor sneller dan welk Intel-model dan ook. Het mooie van die chip is overigens niet alleen zijn snelheid, maar dus ook zijn efficiëntie. De accu van je M1 MacBook Air gaat dus fantastisch lang mee. Erg fijn voor mensen die veel onderweg zijn en hun computer daarbij goed kunnen gebruiken. Laat dat overigens precies de reden zijn waarom mensen laptops kopen…

De M1 MacBook Air met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan RAM kost je bij Apple €1129. Dankzij de dikke Black Friday deal van Bol is het mogelijk om de laptop voor €879 op de kop te tikken. Je kunt ook voor andere modellen gaan, maar dan is de korting wel minder groot. Het model met 512GB kost namelijk €1199 en bij Apple €1359. Wil je een model met 16GB aan werkgeheugen betaal je bij BOL ietsjes minder. Het 256GB-model kost €1339 (bij Apple €1359) en het 512GB-model kost je €1529 (bij Apple €1589).

Black Friday bij Want

Black Friday is officieel pas volgende week vrijdag, maar gaat zoals gezegd nu al van start. Webwinkels als Amazon, Bol.com en Cool Blue kunnen gewoon niet wachten met toffe acties. Logisch, want de verkoopcijfers zullen er flink van stijgen. Bij One More Thing begint Black Friday dus ook vandaag al, want wij zoeken zoals gewoonlijk de beste deals voor je uit.

Ben je benieuwd naar alle andere deals of wil je simpelweg een handig overzicht? Check dan deze pagina even!