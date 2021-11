Kuo: Apple komt volgend jaar met augmented reality-bril

Apple ziet in de toekomst heel veel ruimte voor augmented reality en wil dat platform volop de kans geven; misschien eind 2022 al. Dat kan natuurlijk op smartphones en tablets, maar een echte augmented reality-bril laat goed zien wat de technologie in huis heeft. Analist Minch-Chi Kuo, die de iPhone-maker nauwlettend volgt, denk dat die bril in het vierde kwartaal van 2022 verschijnt.

Over de vermeende augmented reality-bril van Apple is tot op heden veel te doen. Dit is zo’n project waar het bedrijf zelf weinig over loslaat, net als de Apple Car, waardoor we het dus met geruchten en gelekte informatie moeten doen. Elk jaar verschijnt ook wel de voorspelling dat de bril “volgend jaar ergens” arriveert.

Augmented reality-bril van Apple

Kuo heeft wat meer technische gegevens in handen, claimt hij. De bril beschikt straks over twee processors. Eén processor is qua kracht vergelijkbaar met de M1-chip, terwijl de andere wat minder technisch hoogdravend en voor de sensoren bedoeld is. Zo zijn er tenminste zes tot acht optische modules aanwezig.

Die sensoren bieden doorzichtige AR-diensten aan. Daarnaast zijn er twee kleine OLED-schermen aanwezig, afkomstig van Sony. De high-end processor in het gevaarte is qua rekenkracht en snelheid vergelijkbaar met die in Macs. Daardoor kan de bril ook zonder koppeling met een Mac of pc werken, aldus Kuo.

Wel of niet aan een Mac koppelen?

Verder laat Kuo weten dat er veel apps voor de bril aankomen, die het verschil gaan maken in de strijd met de concurrentie. Echter, in de geruchtenmolen bestaat er nog geen consensus over de afhankelijkheid van de augmented reality-bril. Sommige geruchtenmakers denken dat de bril wel degelijk aan een Mac gekoppeld moet worden.

Kuo is er van overtuigd dat het een zelfstandig product wordt. “Wanneer de augmented reality-bril verkocht moet worden als accessoire voor een Mac of iPhone, dan komt het product niet tot z’n recht en kan Apple niet laten zien wat het platform in huis heeft”, zo luidt zijn redenering. We moeten het allemaal maar afwachten.

Macrumors