Hoe de iPod uiteindelijk de redding is geweest voor sitcom The Office

Als je terugblikt op The Office, dan is dat toch wel één van de meest succesvolle sitcoms ooit gemaakt. Vandaag de dag wordt de serie nog altijd veel gestreamed. Toch was het bijna game over voor de reeks, maar wist de iPod redding te bieden.

De iPod als de redder van The Office. Dat klinkt een beetje vreemd. Toch heeft het een grote rol gespeeld. Dat is althans hetgeen dat Mike Schur, één van de schrijvers van de serie, tegenover Mashable verklaart.

iPod de redder van The Office

Het eerste seizoen van The Office was niet echt een groot succes. Maar dat veranderde met de kerst-aflevering van de show. Genaamd ‘Christmas Party’ zagen we hoe Steve Carell’s personage Michael Scott een iPod video in de Secret Santa-pot stopte. En dat is blijkbaar in goede aarde gevallen bij Apple. In oktober 2005 kwam de eerste iPod uit die de mogelijkheid had om video’s af te spelen. Dat was een populair kerstcadeau. Gebruikers die zo’n apparaat hadden gekregen, gingen naar iTunes Store en zagen daar hoe de serie met hun kerstaflevering bovenaan de store stond. Dat is iets dat Apple zelf waarschijnlijk had uitgelicht.

Zodoende gingen veel gebruikers de aflevering bekijken en als gevolg daarvan bleef de serie bovenaan staan. Maar liefst dertig dagen lang was het de meest bekeken aflevering op iTunes. En daardoor ging men dus ook naar andere afleveringen van The Office kijken. Als bijkomend voordeel besloot Apple om verschillende computers beschikbaar te stellen voor de set en ging het adverteren rondom de show. Als gevolg daarvan besloot NBC, die de serie uitzond, om hem te verlengen voor een tweede seizoen. En vanaf dat moment was het een echte hit.

Op Netflix

Mocht je The Office nog niet hebben gezien: je hoeft het vandaag de dag echt niet meer op een iPod te bekijken. De reeks is namelijk gewoon beschikbaar op Netflix.