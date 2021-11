iPhone met USB-C: je eigen toestel ombouwen is mogelijk (maar…)

Een student ingenieur plaatste vorige maand een USB-C-poort op een iPhone X. Nu is de student terug met een uitgebreidere video. Niet alleen laat Ken Pillonel een volledige functioneerde Apple-smartphone met USB-C-poort zien, ook laat hij het proces zien. Zo kijken we allemaal mee naar hoe de student dit voor elkaar kreeg.

We hebben de video van Ken Pillonel hieronder overgenomen, zodat je mee kunt kijken. Ben je benieuwd naar het technische verhaal? Dan lees je daar op GitHub alles over. Daar publiceert Pillonel namelijk alle technische details en de instructies, evenals informatie over de zelfgemaakte printplaat die je kunt gebruiken.

iPhone met USB-C-poort

Voor het gros van de geïnteresseerden is de onderstaande video van dertien minuten waarschijnlijk genoeg informatie. Apple besluit al jaren om de iPhone te voorzien van een Lightning-poort, terwijl een USB-C-poort wellicht handiger is in het kader van het milieu en de belasting die we erop hebben als mensheid.

Het is duidelijk dat Pillonel niet op Apple wacht. Het toffe aan de video is dat de student je langs alle stappen van de ontwikkeling neemt. Eerst zien we het concept en later zien we natuurlijk de iPhone met de USB-C-poort. Ben je dus geïnteresseerd in dat soort dingen, check dan zeker de bovenstaande video voor tekst en uitleg.

Te koop op eBay

Pillonel zette zijn eerste iPhone-prototype met USB-C-poort te koop op eBay. Op moment van schrijven staat het hoogste bod op 3.950 dollar. Dat is omgerekend zo’n 3.400 euro. De advertentie bevat een waarschuwing voor potentiële kopers: je kunt de smartphone beter niet updaten, leeghalen of ophalen. Ook kun je hem beter niet als je dagelijkse smartphone gebruiken.

Tot slot is het goed om te zien dat de student zijn werkt opensource maakte. Zo kunnen andere technici en studenten meekijken naar zijn werk en mogelijk dingen verbeteren of aanpassen. Het volledige design van de printplaat verschijnt pas online op het moment dat de iPhone X met USB-C-poort verkocht is.

