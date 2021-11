Ontdek een nieuwe wereld met deze microscoop voor je iPhone

Aan opvallende gadgets voor je iPhone is er geen gebrek. De microscoop met wifi aan boord valt ook zeker in die categorie. Na het koppelen van de accessoire aan je smartphone, neem je de wereld onder de loep. Je kunt van alles van dichtbij bekijken, mits het natuurlijk onder het gevaarte past.

Deze microscoop met wifi aan boord koppel je aan je smartphone of tablet gemakkelijk. En je koppelt hem ook gemakkelijk aan je computer via de usb-poort. De accessoire is in staat vijftig tot duizend keer in te zoomen op een ding dat je eronder legt. De twee megapixelcamera beschikt over een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels.

Microscoop met wifi voor je iPhone

Of je er nu wat granen of de bladeren van een plant onder legt: je krijgt dingen te zien die je normaliter niet met het naakte oog ziet. Dat kan bijvoorbeeld leuk zijn voor de kinderen, zodat ze iets nuttigs doen met de dagelijks beschikbare schermtijd. Of je gebruikt de microscoop zelf, voor wanneer je interesse hebt in de microwereld.

Daarnaast is het zo dat deze wifi-microscoop tevens beschikt over acht led-lampjes. Wanneer je die lampjes gebruikt dan verlicht je de plek of het object dat je vergroot in beeld brengt. Zo moet je dus altijd goed kunnen zien waar je naar aan het kijken bent. Je past bovendien het niveau van de helderheid gemakkelijk aan.

Video’s opslaan op het apparaat

Verder is het handig om te weten dat de microscoop in staat is video’s en afbeeldingen op te slaan. Dat gebeurt direct op het apparaat. Je kunt dus niet alleen allerlei toffe dingen ontdekken door ze uit te vergroten, je slaat die dingen ook gemakkelijk op voor later. Zo kun je op een later moment nog eens terugkijken.

De ingebouwde en oplaadbare accu gaat tot drie uur mee. Ook is het zo dat de fabrikant een tripod levert, zodat je de microscoop kunt neerzetten.

Cult of Mac