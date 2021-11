iPhone of Mac repareren? Apple stuurt vanaf nu onderdelen naar je op!

Apple stelt je voortaan in staat zelf je iPhone of Mac te repareren wanneer het apparaat toe is aan een vervangbaar onderdeel. Je bestelt dan simpelweg de benodigde onderdelen bij het bedrijf uit Cupertino. Bovendien krijg je tevens de juiste instructies mee. Zodoende ben je minder afhankelijk van Apple-winkels en reparatieshops.

Apple maakt dit aanvankelijk mogelijk voor de iPhone 12 en 13, en later voor de M1 Mac. Je vervangt zelf verschillende onderdelen. Denk dan aan het scherm, de accu en de camera van de smartphone. Apple maakt het op een later moment mogelijk dat je ook andere onderdelen vervangt thuis.

Zelf onderdelen iPhone vervangen

Het bedrijf staat niet bekend om zijn flexibiliteit aangaande reparaties. Dat bleek onder meer uit het feit dat de iPhone 13 een speciale microcontroller heeft die een scherm koppelt aan een smartphone. Zonder de juiste tools was het niet mogelijk dat scherm zomaar te vervangen. Maar ook hier kwam onlangs verandering in.

Je kunt dus stellen dat Apple een enorme omslag maakt met het zogenaamde Self Service Repair-programma. Dit programma lanceert begin volgend jaar in de Verenigde Staten en komt later naar andere landen. Het bedrijf vereist wel dat reparateurs enige technische kennis hebben; gewone consumenten kunnen alsnog beter naar de winkels gaan, zo luidt het advies.

Hoe zit het met de garantie?

Wanneer je zelfstandig een iPhone of Mac fixt, dan behoud je je garantie. Echter, wanneer het fout gaat en je het apparaat toch sloopt, dan bestaat de kans dat je nergens recht op hebt. Desondanks is het goed om te zien dat Apple de opties aanbiedt, aangezien veel mensen prima in staat zijn een iPhone of Mac te repareren.

Het is de bedoeling dat Apple meer dan tweehonderd soorten onderdelen en tools verkoopt. Bovendien biedt het bedrijf handleidingen aan voor iedereen die hier geïnteresseerd in is. Je kunt die handleiding van tevoren inzien, zodat je weet waar je aan begint. Het is nog niet bekend wat dit allemaal moet gaan kosten.

Apple