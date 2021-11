Je oude iPhone, Mac en iPad zijn zojuist minder waard geworden

Mocht je van plan zijn om een nieuwe iPhone, iPad of Mac te kopen en daarbij je oude apparaat in te ruilen om op die manier wat korting te krijgen? Dan hebben we helaas slecht nieuws. Apple heeft namelijk de waarde van verschillende toestellen naar beneden bijgesteld.

Dat is althans in de Verenigde Staten het geval en is opgepikt door onder andere AppleInsider. Die hebben gekeken naar de huidige prijzen ten opzichte van de gearchieveerde aanbiedingen, waaruit blijkt dat het één en ander is aangepast. En dat is dus slecht nieuws voor iPhone, Mac en iPad-bezitters.

Minder geld voor je iPhone, Mac en iPad

Want in sommige gevallen is er een prijsdaling van 16 procent gemeten. En als je dus even iets te laat was om je oude iPhone, Mac en iPad in te ruilen, dan mis je dus heel wat waarde. Zo was de iPhone 12 Pro Max in eerste instantie 790 dollar waard wanneer je hem inruilde. Maar met de prijsdaling krijg je er nu nog maar 700 dollar voor. Dat is dus jammer als je net van plan was om hem in te ruilen voor een gloednieuw 13-model. Ook bij de andere 12.-modellen zijn we bij de Pro, de gewone en de mini prijsdalingen. Van 640, 530 en 400 dollar krijg je er nu nog maar 600, 450 en 350 dollar voor.

Ook bij de iPad zijn er net als bij de iPhone verschillende prijsdalingen te merken. Eerst kreeg je voor een iPad Pro nog 550 dollar. Dat is nu verlaagd naar 500 dollar. Ook voor de gewone iPad, de Air en mini zien we veranderingen. Van 240, 360 en 225 dollar krijg je nu nog maar 205, 345 en 205 dollar voor je producten. Ook op het gebied van de Mac zijn er veranderingen doorgevoerd. Voor de iMac Pro en de Mac Pro krijg je nu 2510 en 2720 dollar. Dat was eerst 2930 en 3240 dollar.

Soms is Marktplaats handiger

Wat dat betreft doe je er soms verstandiger aan om te kijken of je je iPhone, Mac en iPad via Marktplaats kwijt kan. Daar krijg je wel te maken met idioten, maar soms haal je er meer geld uit.