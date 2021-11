Word je iPhone gerepareerd? Dan krijg je geen iPhone 8, maar…

Apple gaat consumenten, wiens iPhone bij de Store achtergelaten moet worden voor een reparatie, voorzien van een nieuw leentoestel. Waar je tot op heden nog een iPhone 8 mee naar huis kreeg, is het nu mogelijk om een iets recenter model te gebruiken. Let op: de nadruk ligt heel sterk op “iets”.

Lang verhaal kort: als je iPhone kapot gaat, krijg je er een iets moderner leentoestel voor terug. Feest!

iPhone XR als leentoestel

Waar consumenten voorheen een iPhone 8 als leentoestel kregen bij reparaties (indien dat nodig was), is het nu mogelijk om een iPhone XR te krijgen. Zoals ik al zei krijg je dus een “iets” recenter model mee naar huis. Het nieuws is officieel nog niet bevestigd, maar komt uit handen van MacRumors. Het bedrijf heeft hand weten te leggen op een interne memo die met het personeel van de Apple Stores gedeeld werd. Naast de fysieke winkels van het Amerikaanse bedrijf zelf kun je ook bij Authorized Service Providers een iPhone XR ter vervanging krijgen.

De wijziging zal voor sommige consumenten goed nieuws zijn, al is het vaak slechts een hele korte tijd dat men een stapje terug moet doen. De wijziging gaat vanaf donderdag 4 november in. Het nieuws is op dit moment nog niet bevestigd, dus we weten nog niet of de wijziging ook in Nederland doorgevoerd wordt. Al schatten we die kans, mocht de regeling in de Verenigde Staten ingaan, vrij groot in.

Apple maakt het niet makkelijk

Wat betreft het reparatiebeleid van Apple valt er overigens weinig positiefs te lezen de laatste tijd. Dat heeft vooral met de groeiende steun voor Right to Repair te maken. De beweging wil dat bedrijven als Apple het repareren van producten als de iPhone of de Mac toegankelijker maakt. Iets waar mede-oprichter Steve Wozniak het roerend mee eens is en waar de Amerikaanse regering naartoe lijkt te gaan.

Ondanks al deze geluiden maakt Apple het met de iPhone 13 alleen wel weer moeilijker om reparaties zelf uit te voeren. Meer weten? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!