Backup terugzetten op iPhone of iPad: zo doe je dat stap voor stap

Het maken van een backup kan om talloze redenen een ontzettend slim idee zijn. Je kunt ze namelijk zomaar eens op talloze manieren nodig hebben. Maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe je ze op iPhone of iPad terug kan zetten.

In dit artikel leggen we je uit welk type backup simpelweg het beste is, hoe je deze maakt en hoe je het terugzet op je iPhone of je iPad.

iPhone en iPad: iCloud of toch lokaal?

Je kunt een backup van je iPhone of iPad op twee verschillende manieren maken: via iCloud of lokaal. Beide manieren zijn goed te doen, al brengt die eerste wel echt een hoop voordelen met zich mee. Zo is de update makkelijk vanaf je iPhone of iPad te maken, zonder dat daar een computer bij komt kijken. Daar komt dan ook nog eens bij dat er bij een kopie op iCloud meer dingen worden opgeslagen.

Met een backup op een computer ontbreken zaken als Face ID of Touch ID-instellingen, Apple Pay informatie, Apple Mail data en gegevens rondom apps als Mail en Gezondheid. Het beste is dus om gewoon een backup via iCloud te maken, waar al deze informatie gewoon toegevoegd wordt.

Zo maak je een backup

Een backup via iCloud is vrij makkelijk te maken. Dit kan namelijk gewoon vanaf je iPhone of iPad en zonder computer of gedoe met kabels. Ga hiervoor naarĀ Instellingen -> je gebruikersnaam -> iCloud ->iCloud-reservekopie -> Maak nu reservekopie.Ā

Wil je een reservekopie maken op je Mac? Koppel dan je iPhone aan je computer via een kabel, selecteer de smartphone in de navigatiekolom van je Mac en kies voor de optieĀ Maak op deze Mac een reservekopie van alle gegevens op je iPhone.Ā

iPhone en iPad: zo zet je een backup terug

Nu je weet welke verschillende backups er zijn, en hoe je ze kunt maken, gaan we naar de manier waarop je zo’n reservekopie terugzet. Voordat je hiermee aan de gang gaat is het goed om te weten dat je eerste je iPhone of iPad volledig opnieuw moet instellen. Dat doe je door naarĀ Instellingen -> Algemeen -> Zet over of stel iPhone opnieuw inĀ te gaan en de optieĀ Wis alle inhoud en instellingenĀ te selecteren. Je komt vervolgens op een scherm waar al je gegevens staan. Kies voorĀ Ga door,Ā vul de toegangscode van je iPhone of iPad in en voila!

Nu je iPhone of iPad volledig leeg is, is het tijd om je reservekopie terug te zetten. Dat doe je met de volgende stappen:

Ā Zet de iPhone of iPad aan Veeg omhoog (Face ID) of druk op de thuisknop (Touch ID) op het Hallo-scherm Selecteer je taal Selecteer het land Selecteer een Wifi-netwerk Druk vervolgens op de knopĀ Handmatig instellen Kies bij het volgende scherm voor de optieĀ Herstel van iCloud Backup Log in met je Apple ID en wachtwoord Selecteer de juiste reservekopie

Je iPhone of iPad zal vanaf dat moment al je gegeven terug gaan zetten. Hou er overigens rekening mee dat al je applicaties pas na de volledige installatie worden gedownload. Het kan dus even duren voor je smartphone volledig te gebruiken is.